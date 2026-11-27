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Predsednik Srpske liste Zlatan Elek nije mogao danas da odgovori na pitanje agencije Beta da li će ta stranka podržati kandidaturu akademika Radomira Saičića za predsednika Srbije.

- Srpska lista večeras ima Predsedništvo, pa će izaći s jasnim stavom. Pre toga, ništa ne mogu da vam kažem - rekao je.

Na pitanje da li će na dnevnom redu Predsedništva Srpske liste biti podrška kandidatu Studentskog pokreta za predsednika Srbije, Elek je odgovorio da će dnevni red utvrditi potpredsednik Igor Simić.

- Simić ima plan rada Predsedništva, pa pozovite njega - rekao je Elek.

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić nije odgovarao na poruke i pozive agencije Beta.

Srpska lista je prethodnih godina na svim republičkim i predsedničkim izborima podržavala Srpsku naprednu stranku (SNS) i Aleksandra Vučića.

Predstavnik Studentske liste Nemanja Karović poručio je danas da će jedan od prioriteta nove vlasti biti ispitivanje dosadašnjeg rada Srpske liste - tokova novca, eventualnih zloupotreba, odnosa ove stranke sa vlašću Aljbina Kurtija, ali i prema samim Srbima na Kosovu i Metohiji