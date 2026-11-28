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Studentski pokret objavio je uputstvo za građane Srbije koji žive u inostranstvu kako da glasaju na predstojećim predsedničkim izborima koji su zakazani za 27. decembar.

Studenti su svom Instagram nalogu (studenti_u_blokadi_dijaspora) apelovali na građane da pre svega provere da li su upisani u birački spisak, uz detaljno uputstvo šta su im dalji koraci i ako jesu i ako nisu upisani.

„Pred nama je još jedan izbor. Da pobeda bude potpuna“, poručili su u objavi.

"Za ove izbore moraš se prijaviti ponovo, bez obzira na to da li si se već prijavljivao/la za parlamentarne izbore ili ne. Prethodna prijava ne važi!

Ako imaš biračko pravo i trenutno boraviš u inostranstvu, za glasanje na predsedničkim izborima 27. decembra potrebno je da podneseš novu prijavu da ćeš glasati prema mestu svog boravištra u inostranstvu.

Napomena za drugi krug glasanja: Ukoliko dođe do drugog kruga predsedničkih izbora, promena mesta glasanja neće biti moguća - glasaćeš na istom mestu za koje se sada prijaviš", naveli su studenti u objavi.

Ističu da rok za prijavu za glasanje iz inostranstva ističe 5. decembra, ali savetuju građane da se prijave najkasnije do 3. decembra, kako bi izbegli potencijalne administrativne propuste ili tehničke probleme u poslednjem trenutku.

Podsećaju da se svaki zahtev podnet pre isteka roka smatra blagovremenim i o njemu mora biti odlučeno rešenjem, kao i da se prijava podnosi preko diplomatsko -konzularnog predstavništva Srbije koje je nadležno za mesto gde građani borave u inostranstvu.

"Nakon što podnesu zahtev, nadležna uprava u Srbiji odlučuje o upisu podataka da građani glasaju u inostranstvu, a nakon određivanja biračkih mesta biće poznato gde tačno glasaju", navode studenti na Instagramu.