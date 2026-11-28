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Nisam je nikada upoznao, ali sam slušao priče o njoj. Svirala je usnu harmoniku dok su deca čuvala stoku, a uz tu muziku bi i sama zaigrala. Učila ih je da predu i pletu. Bila je to Petkana, moja prabaka. Udaljila se od porodice i više od 40 godina niko nije znao gde je sahranjena. To mi nije davalo mira. Proganjalo me je pitanje - ko smo mi ako ne znamo svoje pretke? Ako ne znamo gde su sahranjeni oni čiju krv nosimo, ako nema ko da ih se seća i da im sveću zapali?

Ovako za Kurir priča Darko Stojanović (37) iz okoline Lazarevca, koji je više od decenije tragao za grobom svoje prabake Petkane Milisavljević, poznate kao Peja, iz Bjeluše kod Arilja.

Tragajući za njom, Darko je u međuvremenu podigao i spomen-obeležje potpunom neznancu. Danas želi da pomogne i drugima koji nemaju novca da svojim najbližima podignu spomenik, kako bi njihova imena ostala sačuvana od zaborava.

Petkana se upokojila davne 1985. godine, četiri godine pre nego što se Darko rodio. O njoj je znao samo iz priča, ali je želeo da sazna ko je bila, kako je živela i gde počiva.

Ko su moji preci?

- Istražujući porodično stablo sa očeve i majčine strane, zanimalo me je ko su bili moji preci, ko je bila Peja, kakvu je sudbinu imala, gde je sahranjena.

Darko Stojanović Foto: Privatna arhiva

Godinama se raspitivao i povezivao podatke, sve dok - uz pomoć unuke čoveka kod kog je Petkana nekada služila i koji ju je sahranio - nije pronašao njen grob. Pronašao je i njenu fotografiju, pa je žena o kojoj je dotad slušao priče konačno dobila lice.

Na seoskom groblju u blizini Ivanjice, međutim, nije bilo spomenika.

Darko je odlučio da ga podigne. Na obeležju je ispisao njeno ime, nadimak Peja, godine rođenja i smrti i mesto porekla - Bjelušu. Na kraju je dodao: "Zahvalni potomci."

Ali potraga za Petkaninim grobom nije promenila samo ono što je znao o sopstvenoj porodici. Promenila je i način na koji je gledao na grobove ljudi koji nisu imali nikoga da ih obeleži.

Još 2021. obilazeći dedin grob, Darko je, kako je Kurir već pisao, primetio svežu humku. Iznad nje stajao je drveni krst, a ispod belog peškira plastičnim slovima bilo je ispisano ime Branislav Stojanović.

Sudbina je htela da nose isto prezime, iako nisu bili u srodstvu. S vremenom je Darko primetio da Branislavljev grob niko ne obilazi, dok su tragovi vremena postajali sve vidljiviji. Nije mogao da ostane ravnodušan.

- Pomislio sam da je i Branislav bio nečiji sin, nečiji blizak čovek, da je imao svoj život i svoju priču. Ako mogu da učinim nešto da njegov grob ne ostane neobeležen, zašto to ne bih uradio? - priseća se on.

Petkana Milisavljević Peja Foto: Privatna arhiva

Darko je sam napravio kalup od stiropora, izlio betonski krst i u njega utisnuo Branislavljevo ime.

- Kad sam postavljao krst, razmišljao sam i o tome da će možda jednoga dana neko tražiti Branislava, baš kao što sam ja tražio svoju prabaku. Želeo sam da postoji nešto po čemu će moći da prepozna njegov grob. Možda će taj krst nekome jednom značiti mnogo više nego što danas možemo da zamislimo - dodaje Darko.

Sada želi da pomogne i drugim ljudima iz svog kraja i okoline koji nemaju novca da podignu spomenik svojim najbližima. Pošto može sam da izlije betonski krst, spreman je da ga napravi i za one čiji su grobovi ostali neobeleženi.

- Rado bih pomogao svakom u mom kraju i okolini ko nije u mogućnosti da podigne spomenik ili zna nekog ko je ostao neobeležen. Možemo da učinimo nešto da sačuvamo uspomenu. Možemo da pronađemo nečiji grob, obeležimo ga, saslušamo ljude koji pamte i prenesemo njihove priče dalje. Važno je da iza svakog čoveka ostane trag.

Grob Petkane Milisavljević Peje Foto: Privatna arhiva

Ko je bio Branislav Stojanović

Darko o Branislavu Stojanoviću u početku nije znao gotovo ništa, a onda je s vremenom saznao da je Branislav u Leskovac došao zbog ljubavi prema Slobodanki. Kad je ona umrla i sahranjena pored prvog supruga, Branislav je ostao sam.