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Prvo obraćanje doc. dr Aleksandra Čupića nakon izbora za predsednika Skupštine Srbije privuklo je veliku pažnju javnosti, ne samo zbog političkih poruka, već zbog tri jednostavne, ali snažne životne lekcije. Njegove reči podsetile su nas na vrednosti koje smo u brzini svakodnevice i međuljudskim odnosima gotovo zaboravili – kako slušamo jedni druge, šta izgovaramo u besu i kako priznajemo sopstvene greške.

U vremenu kada se razgovori često svode na nadglasavanje, a rasprave na niske udarce, tri poruke koje su se čule sa skupštinske govornice odjeknule su daleko van politike i otvorile pitanje osnovne kulture i vaspitanja u svakodnevnom životu.

"Moramo pažljivo slušati onog sa kim razgovaramo"

Čupić je pažljivo slušanje izdvojio kao jedan od ključnih principa dobrog i konstruktivnog razgovora. Upravo je to veština koja nam u privatnim odnosima najviše nedostaje – jer najčešće slušamo da bismo odgovorili i odbranili se, a ne da bismo razumeli.

Najbolji primer za to su svakodnevne situacije sa bliskim ljudima. Pokušajte da do kraja saslušate prijateljicu kada vam kaže da ju je povredila šala koju ste ispričali pred društvom. Već kod njene druge rečenice javiće vam se potreba da je prekinete i kažete da ste se "samo šalili". Do treće ćete se već setiti da se i ona tada smejala. Međutim, ako uspete da se suzdržite i pustite je da završi, možda ćete čuti i ono najvažnije – da se smejala samo zato što joj je bilo neprijatno da pred svima pokaže koliko ju je to zapravo zabolelo.

1/20 Vidi galeriju Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić raspisao predsedničke izbore za 27. decembar Foto: Marko Karović

"Moramo da vratimo osećaj stida kad se izgovori nešto što je neprimereno"

Ova rečenica iz Čupićevog govora, posebno pogađa suštinu modernih sukoba. Dovoljno je da se prisetimo onih žučnih svađa u kojima neko, usred rasprave o sasvim banalnoj stvari, izvuče kao oružje nešto što mu je druga strana nekada poverila u najvećem poverenju.

Kada nekoga dobro poznajemo, tačno znamo koju rečenicu možemo da izgovorimo da bi ga najviše zabolela. Ali isto tako, svi mi prepoznajemo i onaj kratki delić sekunde kada nam ta rečenica padne na pamet, a još uvek imamo priliku da je prećutimo i zaustavimo se. Upravo u tom deliću sekunde krije se suština kućnog vaspitanja i poštovanja prema drugome.

"Strog prema sebi, a pravedan prema vama"

Novi predsednik parlamenta odmah nakon ove rečenice povukao je konkretan potez – javno se izvinio Balintu Pastoru. Budući da je dan ranije pred medijima izneo netačnu informaciju o njemu, svoju grešku je ispravio javno, pred poslanicima i građanima.

U svakodnevnom životu to je možda i najteži ispit zrelosti. Zamislite situaciju u kojoj pred celim društvom kažete nešto ružno ili netačno o nekome, a onda mu kasnije pošaljete privatnu poruku da vam je žao. Lepo je i ljudski što ste se javili, ali svi oni ljudi koji su sedeli za istim stolom i dalje pamte isključivo ono što ste rekli naglas. Ponekad je najpristojnije i jedino ispravno da se vratite baš pred te iste ljude i jasno kažete: "Ono što sam juče rekla bilo je ružno. Pogrešila sam."