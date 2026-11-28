Formiranje nove Vlade i problem političkog međuvlašća – gost večerašnjeg “Crvenog kartona”, od 23.10, je Vladimir Vuletić
Gost autora i voditelja Svetislava Basare i emisije “Crveni karton”, večeras je Vladimir Vuletić, sociolog.
Basara i Vuletić razgovaraju o sastavu novoformirane Skupštine i sve većem prisustvu glumaca, sportista i drugih javnih ličnosti u politici, često bez političkog iskustva i znanja. Vuletić ukazuje na proces estradizacije politike i društvo spektakla, u kojem popularnost i sposobnost javnog nastupa postaju važniji od stručnosti. Sagovornici se slažu da je politika ozbiljan zanat koji zahteva profesionalizam, poznavanje institucija i sposobnost sagledavanja širih društvenih interesa, a ne samo reprodukovanje partijskih stavova.
Tokom emisije biće reči i o sledećim temama:
Prevelika Skupština, glomazna administracija i nefunkcionalna država
Kontinuitet srpske politike od Miloševića do danas i pitanje Kosova
Raspad Jugoslavije, osećaj istorijske nepravde i položaj Srbije na Balkanu
Nacionalni identitet, federalizacija Srbije i odnos prema Srbima u regionu
Nacionalizam, pravoslavlje i demografsko propadanje Srbije
Simfonija crkve i države: politički uticaj SPC i njena budućnost
Religija, tradicija, crkveni interesi i autonomija SPC
Formiranje nove Vlade i problem političkog međuvlašća
Studentski plenumi i pitanje ko će zaista upravljati Srbijom
Mnoga dešavanja i mnogi njihovi akteri zaslužuju crveni karton. Ko su oni, saznajte svake subote uz Svetislava Basaru i njegove goste, od ponoći. Otvaranje tema koje su za mnoge nešto o čemu se ne sme pričati, iskreno, direktno i bez zadrške. Traže se odgovori na sva pitanja, koliko god bila neprijatna i škakljiva!
Pogledajte i odlučite kome biste vi dali crveni karton večeras od 23.10 na Kurir televiziji.