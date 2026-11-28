Kada je Kurir pozvao profesora Miloša Pavlovića da proveri svoja saznanja, bivši dekan FDU je i pre nego što je čuo temu razgovara ljubazno odbio razgovor, objasnivši da trenutno ne daje izjave za medije.

Miloš Pavlović je rođen 1960. u Beogradu, srpski je filmski i televizijski reditelj, scenarista, kreativni direktor i redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu, gde je obavljao funkciju dekana u dva mandata, od 2017. do 2025. godine.

Studenti FDU bili su prvi koji su 22. novembra 2024. započeli borbu za funkcionisanje institucija i vladavinu prava, nakon incidenta tokom odavanja počasti stradalima od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.