NOVO IME U IGRI ZA PREMIJERA! Samuraj u Nemanjinoj 11? Deo plenuma hoće Miloša Pavlovića!
- Na plenumima se kao novo ime za mandatara pominje i bivši dekan FDU Miloš Pavlović, uz Dejana Šoškića koji je do sada važio za glavnog favorita.
- Pavlović ima snažnu podršku dela studentskog pokreta, ali mu se zamera što nije na Studentskoj listi i nije poznato da li bi prihvatio funkciju.
- Rasprave o kandidatu još traju, a novi kabinet se očekuje do kraja godine, iako je zakonski rok za formiranje vlade 15. februar 2027.
Dok javnost iščekuje formiranje novog kabineta u Nemanjinoj 11, sa optimističkim najavama poslanika Studentske liste da će vlada biti formirana do kraja godine, studentski plenumi dobili su još jedno "ime na stolu" koje je u igri za mandatara!
Kako nezvanično saznaje Kurir, pored bivšeg guvernera Dejana Šoškića, koji je do sada važio za glavnog favorita, kao ozbiljan kandidat sve glasnije se pominje bivši dekan Fakulteta dramskih umetnosti (FDU) Miloš Pavlović.
- Iako je negde stav da je Šoškić najbolje rešenje za mandatara nove vlade, jer ima prethodnog iskustva u državnoj upravi, plus je pobrao mnogobrojne simpatije svojim izlaganjima u skupštinskoj sali, u kojima je pokazao stručnost, ali i konkretnost i direktnost, poslednje dve nedelje se sve češće pominje bivši dekan FDU Miloš Pavlović. On je od početka bezuslovno bio ne samo uz svoje studente već uz ceo studentski pokret, za koji se nesebično zalagao, dok je u javnosti uvek nastupao odmereno, pristojno i dostojanstveno. Čak se nedavno spekulisalo da će Pavlović biti kandidat Studentske liste za predsednika republike kada su studenti objavili sliku samuraja. Naime, Pavlović je dugogodišnji majstor i šampion u kendou, tradicionalnoj japanskoj borilačkoj veštini mačevanja, zbog čega su korisnici društvenih mreža ovu objavu odmah protumačili kao jasan signal studenata FDU da je upravo njihov nekadašnji dekan kandidat Studentske liste za predsednika - navodi izvor Kurira.
Prema njegovim rečima, rasprave na plenumima o kandidatima za mandatara još uvek traju i ne može se sa sigurnošću reći da li će poverenje većine studentskog pokreta osvojiti Pavlović, Šoškić ili neko sasvim treći.
Rokovi
- Ono što mnogi navode kao "manu" Miloša Pavlovića jeste to što nije na Studentskoj listi i smatraju da premijer i ministri moraju biti na listi i čini se da takvo mišljenje zasad preovladava. Ipak, pre svega njegovi studenti sa FDU pružaju mu snažnu podršku, ali je pitanje da li bi se Pavlović, i pored hrabrosti koju je pokazao kad je bilo najteže, uopšte i prihvatio ovog premijerskog zadatka - kaže naš sagovornik.
Kada je Kurir pozvao profesora Miloša Pavlovića da proveri svoja saznanja, bivši dekan FDU je i pre nego što je čuo temu razgovara ljubazno odbio razgovor, objasnivši da trenutno ne daje izjave za medije.
Miloš Pavlović je rođen 1960. u Beogradu, srpski je filmski i televizijski reditelj, scenarista, kreativni direktor i redovni profesor na Fakultetu dramskih umetnosti (FDU) u Beogradu, gde je obavljao funkciju dekana u dva mandata, od 2017. do 2025. godine.
Studenti FDU bili su prvi koji su 22. novembra 2024. započeli borbu za funkcionisanje institucija i vladavinu prava, nakon incidenta tokom odavanja počasti stradalima od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu.
Da podsetimo, krajnji zakonski rok za formiranje nove vlade Srbije jeste 15. februar 2027. godine, dok predstavnici nove parlamentarne većine najavljuju da bi ona mogla biti izabrana do kraja ove godine.
Šef poslaničke grupe "Studenti pobeđuju" Jovo Bakić izjavio je nedavno da se "nada da će vlada biti formirana do Nove godine", ali da će se skoro sigurno ići na privremeno finansiranje.
Predsednik Skupštine i v. d. predsednika republike Aleksandar Čupić kazao je na Samitu u Ohridu da bi nova vlada trebalo da bude formirana "u razumnom roku", dok je ranije naglašavao da je mnogo važnije napraviti "dobar nego brz izbor".
- Moja percepcija je da javnost očekuje izbor nove vlade da bude sutra. Mislim da to zaista nije realno. Mislim da je ta vrsta pritiska i žurbe, koliko god bila logična i očekivana, nešto čemu ne treba podleći. Mnogo je važnije napraviti dobar izbor nego brz izbor. Ne tražimo nikakav tajm-aut. Jedna dobra vlada, dobro izbalansirana po personalnim rešenjima, doprineće tome da svi zaborave da li se do nje došlo za 20, 30 ili 15 dana. Poenta je da dobijemo nešto što će biti kvalitetno i što će dugoročno moći da uradi dobar posao - kazao je Čupić.
Kurir Politika
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