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Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić najavio je da će se na sednici Skupštine Srpske napredne stranke (SNS) 13. decembra promeniti struktura organizacije stranke, a da će poseban akcenat biti na tzv. savetima, u kojima će biti okupljeni stručni ljudi zaduženi za određene oblasti poput zdravstva, poljoprivrede, sporta i drugih.

- Imaćemo drugačiju strukturu organizacije stranke, sa drugim telima. Imaćemo naglašeniju ulogu omladinske organizacije, ne pro forme, već suštinski. Nećemo se samo organizovati po geografskom principu ili teritorijalnom, na opštinske i na mesne odbore. To je jedan deo organizacije. Drugi deo biće onaj na kojem ćemo posebno da insistiramo. To su takozvani saveti, od saveta za zdravstvo, saveta za sport, do saveta za omladinu, poljoprivredu i sve drugo. Da pokušamo najstručnije ljude da okupimo, da pokušamo da ih okupimo i na lokalnom nivou - kazao je Vučić u petak uveče tokom gostovanja u emisiji "Usijanje" na Kurir televiziji.

1/7 Vidi galeriju Gost Kurir televizije Foto: Nemanja Nikolić, Kurir

Analitičari ukazuju za Kurir da ovi saveti mogu postati svojevrsna vlada u senci, tj. grupa opozicionih političara i stručnjaka koja prati rad zvanične vlade, analizira ih, po potrebi kritikuje njene odluke, ali i nudi alternativne politike i zakonska rešenja.

Harmonizacija

Politički filozof Dragoljub Kojčić objašnjava za Kurir da u modernoj demokratiji i organizaciji vlasti kod opozicionih stranaka postoji praksa da formiraju odgovarajuća i stručna tela koja prate resore koji pokrivaju ministri u vladi.

Dragoljub Kojčić, politički filozof Foto: Kurir Televizija

- To se može nazvati "vlada u senci", kao što je to slučaj, recimo, u Velikoj Britaniji, ali u našem slučaju smatram adekvatnim upravo naziv saveti. Dosad se pokazalo da je u dijalektici vlast-opozicija to bio način da opozicija predstavi svoje kritike ili predloge na kvalifikovan način. U demokratskom društvu uloga opozicije jeste da pokudi tamo gde treba, naravno, i da pohvali gde treba. Međutim, dosad se opozicija ograničavala isključivo na kritike i ostajala slepa na očigledne uspehe vlasti. Jedan od načina smirivanja napetosti i političke harmonizacije društva upravo je u ovom modelu kakav će, siguran sam, biti svojstven novoj opoziciji, jer su njen politički cilj i misija delovanja dobrobit društva u celini, što je pokazala i dok je bila na vlasti - kaže Kojčić.

Rešenja

Politički analitičar iz Centra za društvenu stabilnost Nebojša Obrknežev govori da je očigledno da će sadašnja opozicija nastupati sa "predlozima, komentarima, sugestijama, ali i rešenjima koji bi doveli do boljitka za ceo narod".

Politički analitičar - Nebojša Obrknežev Foto: Kurir Televizija