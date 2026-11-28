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Otkako je jutros stigao sneg sa promenjivim intezitetom neprekidno pada u lozničkom kraju pa su ekipe zimske službe aktivne tokom celog dana. Prema podacima iz KJP "Naš dom", dežurne ekipe ovog preduzeća nastavljaju sa uklanjanjem snega i posipanjem mešavine peska i soli, kao i kalcijum-hlorida, radi sprečavanja pojave poledice, saopšteno je večeras iz gradske uprave.

Na terenu su angažovane četiri mašine, dve velike i dve male, kao i desetak radnika koji uklanjaju sneg i posipaju agregat na javnim površinama, a radovi su izvedeni u većem broju gradskih ulica, kao i na Bulevaru Dositeja Obradovića. Radnici "Našeg doma" očistili su i učinili prohodnim i bezbednim za kretanje gradsko šetalište u Cvijićevoj, prilaz Službi hitne pomoći lozničkog Zdravstvenog centra, crkve na Lagatoru, kao i prilaze svim javnim ustanovama u gradu.

Ručno je očišćeno i posuto mešavinom peska i soli devet mostova na reci Štiri, očišćeni su i Trg Jovana Cvijića, odnosno školski park, kao i parkovi u Banji Koviljači i Lešnici. Gradska uprava prenosi izjavu Tomislava Mandića, direktora "Našeg doma", da na saobraćajnicama nema snega, pešački prelazi su prohodni i bezbedni za kretanje, a do sada nije bilo problema u odvijanju saobraćaja. Ekipe "Našeg doma" nastaviće sa dežurstvom i blagovremenim intervencijama u skladu sa vremenskim prilikama, kako bi se obezbedilo nesmetano i bezbedno kretanje građana na teritoriji grada Loznice, saopštili su iz gradske uprave.

1/5 Vidi galeriju Sneg u Loznici Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Situacija sa strujom

Prema podacima iz ED "Loznica" snabdevanje strujom je redovno, mada je na pojedinim dalekovodima dolazilo do sporadičnih, privremenih iskakanja, uglavnom zbog dodirivanja provodnika sa rastinjem. Na nekim dalekovodima bilo je dužih prekida pošto trafostanice iz koje se snabdevaju električnom energijom nisu na sistemu u daljinskog upravljanja. Niski napon je uglavnom u dobrom stanju i gotovo da nema kvarova Loznici.

Inače, prema podacima RHMZ u podne je u Loznici bilo deset santimetara snega, ali pošto pahulje ne staju ni večeras verovatno ga ima više. Tokom dana u Loznici je bio samo stepen iznad nule, koliko je izmereno i u 19 časova, dok se za sutra prognozira od nule do najviše dva stepena, a za ponedeljak mraz od minus pet dok se tokom dana živa neće micati sa nule.