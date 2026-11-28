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Na samom severu planete, tamo gde se smenjuju meseci neprekidne svetlosti i potpune tame, svakodnevni život izgleda potpuno drugačije nego u ostatku sveta. Surovi vremenski uslovi, polarni medvedi i gotovo potpuna izolovanost samo su deo svakodnevice na Svalbardu, fascinantnom arhipelagu u Arktičkom okeanu.

Na Instagram profilu "kataklizma.mp4" blogerka Katarina Lazić je objavila video-snimak iz ovog mesta i približila im neobične uslove života na ovom ledenom području.

- Nemoguće je biti na Svalbardu, pogotovo u periodu polarnih noći, kada prizor koji kroz prozor vidiš kad razgrneš zavese ujutru izgleda identično onom u ponoć kad si legao da spavaš, a da se ne osećaš kao na kakvoj ekspediciji, kao pravi istraživač - navela je Katarina u objavi.

Kako je objasnila, polarna noć na ovom području traje mesecima, a Sunce se, nakon što zađe, ne pojavljuje ponovo sve do februara. Zbog nedostatka dnevne svetlosti, čak i običan izlazak na ulicu zahteva dodatni oprez.

Nema svetiljki na ulicama

Avion sleteo u Svalbard, grad u blizini Severnog pola Foto: Printscreen/ Instagram/ kataklizma.mp4

- Pre nekoliko dana je počela polarna noć, što znači da Sunce neće nijednom izaći sve do februara. A kad ja izlazim, moram da nosim reflektujući prsluk kako bi me vozači primetili, jer svetiljki na ulicama nema - ispričala je ona.

Posebno zanimljiv podatak odnosi se na saobraćaj. Ceo Svalbard ima svega oko 40 kilometara puteva, pa kretanje između naselja tokom polarne noći nije jednostavno. U tom periodu stanovnici se uglavnom oslanjaju na motorne sanke, dok je tokom perioda neprekidne dnevne svetlosti jedna od mogućnosti putovanje brodom.

Slav saobraćaj u ovom gradu Foto: Printscreen/ Instagram/ kataklizma.mp4

Katarina se nalazi u Longjerbjenu, najvećem naselju na arhipelagu, koje ima oko 2.000 stanovnika. Kako ističe, reč je o mestu koje se može prepešačiti za svega petnaestak minuta, a uprkos ekstremnim uslovima, život u njemu odvija se prilično uobičajeno.

Ipak, pojedine činjenice zvuče gotovo neverovatno. Na Svalbardu se van naseljenog područja ne preporučuje kretanje bez puške zbog polarnih medveda, a Katarina navodi da ih na ovom području ima gotovo dvostruko više nego ljudi. Temperatura može da se spusti i do minus 40 stepeni, dok se stanovnici smenjuju između perioda večitog mraka i neprekidne dnevne svetlosti.

Foto: Printscreen/ Instagram/ kataklizma.mp4

- Ovde je zabranjeno i roditi se i umreti. Polarnih medveda ima skoro duplo više nego ljudi. Živi se ili u neprestanom svetlu ili u neprestanom mraku. Temperatura može ići do minus 40 stepeni i sve što vidite ovde ima prefiks najsevernije na svetu - poručila je Katarina.

Zanimljiva istorija ledenog arhipelaga

Osim neobičnih životnih uslova, Svalbard ima i bogatu istoriju. Kako je navedeno u objavi, holandski istraživač Vilem Barenc stigao je do arhipelaga 1596. godine i nazvao ga Spitsbergen, što u prevodu znači "šiljate planine".

Tokom narednih vekova ovo područje postalo je važno središte lova na kitove, foke, morževe i polarne medvede, ali i arktičkih istraživanja. U 20. veku otkriće uglja dovelo je do razvoja rudarstva i osnivanja prvih rudarskih naselja, od kojih su se kasnije razvili današnji gradovi.