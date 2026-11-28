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Akademik Radomir Saičić, kandidat Studentske liste na izborima za predsednika Srbije, govoreći o svom duhovnom sazrevanju u mladosti, otkrio je neobičan put koji ga je najpre odveo ka istočnjačkoj filozofiji i borilačkim veštinama, a potom vratio korenima i pravoslavlju.

Kako je to uz osmeh primetio u intervjuu 2019. godine za SANU, bilo je to „malo čudno za potomka čoveka koji je ubio samuraja“, ali je aikido počeo da trenira sa idejom da kroz njega praktikuje zen.

- Želeo sam da kroz savršenstvo borilačke veštine dostignem neki nivo jasnijeg sagledavanja životne svrhe i smisla - objasnio je tada Saičić.

Kako je naveo, na treninzima je upoznao izvanredne majstore aikidoa, prerano preminulog Jovicu Stanojevića, Velibora Vesovića i Dragišu Jocića Gišu, sa kojima je delio slična duhovna traganja. Međutim, zajedničko istraživanje ih je za relativno kratko vreme dovelo do ključnog zaključka.

- Shvatili smo da nije neophodno ići po duhovnost na drugi kraj zemljine kugle, da ovde u Srbiji imamo hiljadugodišnju tradiciju pravoslavnog hrišćanstva koja je biser duhovnosti i mudrosti i koja nam može dati mnogo više nego što ćemo naći mnogo dalje - istakao je akademik.

Vođen tim saznanjem, Saičić se 1982. godine krstio u manastiru Ćelije, čime je, kako je sam zaključio, pronašao trajni oslonac kroz koji i danas sagledava duhovnost u pravoslavnom kontekstu.