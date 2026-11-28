Slušaj vest

U Nišu, Leskovcu i Vranju danas je organizovana overa potpisa za formiranje nove političke partije "Crvena linija - Socijaldemokrate“ Branka Ružića, bivšeg visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije



On je osnivanje te političke partije najavio početkom novembra, kada je pozvao građane da overom svog potpisa podrže ovu inicijativu.

Nakon što je prikupljanje potpisa u četvrtak organizovano na Voždovcu i u Zemunu, a juče u Vršcu i Vladičinom Hanu, Branko Ružić je danas bio u Nišu, Vranju i Leskovcu.