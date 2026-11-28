Slušaj vest

Nina Račmanj (24) nestala je 26. novembra, u četvrtak, u Bajmoku, kod Subotice, a kako se navodi u apelu porodice i prijatelja, poslednji put je viđena kako izlazi iz prodavnice oko 16 sati, ali se ne zna kuda je otišla, jer nadzorne kamere ne pokrivaju okolinu.

Od tada joj se gubi svaki trag.

Kako se navodi, Nina je na sebi imala crne kožne pantalone, čizme "martinke" na pertljanje do kolena, maskirnu zelenu vojnu jaknu i mali crni ranac.

- Vrati nam se Nina, čekamo te, potrebna si nam, a najviše svojoj ćerki - poručila je porodica u apelu.

Nina Račmanj Foto: Društvene Mreže

Kod kuće je ostavila dokumente i mobilni telefon.

Njen nestanak je prijavljen policiji, pa ukoliko je neko vidi ili ima neke informacije o njenom kretanju može da kontaktira policiju.