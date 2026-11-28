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Šta je ostalo neispričano, nije se ni dogodilo. Upravo tim pričama ova emisija daje život. Gošća večerašnje emisije je Biljana Obradović, novinarka.

Od holivudskih crvenih tepiha, susreta sa najvećim svetskim zvezdama i reflektora koji prate glamur, do fudbalskih stadiona, tribina, svlačionica i sveta u kojem se svaka pobeda meri drugačije.

Njena karijera počela je pred televizijskim kamerama, u vremenu kada je emisija „City“ bila mnogo više od zabave – prozor u svet, u živote poznatih, u događaje i priče koje su tada delovale nedostižno.

Intervjuisala je neke od najvećih imena svetskog filma, muzike i sporta, putovala, izveštavala sa velikih događaja i živela novinarski posao koji je podrazumevao i adrenalin i privilegiju da bude tamo gde drugi nisu.

Onda je jedan sasvim drugačiji svet postao njena svakodnevica – fudbal, i to u Partizanu!

Dvanaest godina života, rada, emocija, pritisaka, pobeda i poraza. U svetu u kojem se i danas često misli da su najvažnije funkcije rezervisane za muškarce, gradila je svoj autoritet, branila profesiju i bila žena koja nije želela da bude samo lice kluba, već njegov glas.

Odlazak iz Partizana doneo je i jednu od najtežih profesionalnih prekretnica. Ali, ponekad se vrata koja se zatvore ne završavaju priču. Otvaraju novu.

Danas je u novom klubu, na novom terenu, sa novim izazovima i drugačijom vizijom.

I dalje u sportu, i dalje u komunikacijama, i dalje svoja.



Kako izgleda život iza kamera? Šta se dogodi kada karijera koju ste gradili godinama postane deo vaše ličnosti? Koliko žena mora da bude snažna da bi u muškom svetu bila prihvaćena kao profesionalac, a ne kao izuzetak? I kako se posle razočaranja ponovo pronađe motivacija, sačuva dostojanstvo i krene dalje? Od „Cityja“, preko Holivuda i Partizana, do FK Železničar iz Pančeva, večeras pričamo o karijeri, ženama u sportu, lojalnosti, razočaranjima i novim počecima.





Gošća večerašnje emisije “Neispričano” je Biljana Obradović.

Ne propustite priliku da čujete njenu priču koja zavređuje pažnju, večeras od 22.15 na Kurir televiziji.