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Akademika i profesora Radomira Saičića, nakon što ga je juče zvanično Studentska lista kandidovala za predsednika Srbije na izborima 27.decembra, podržalo je više političkih stranaka i pokreta, kao i nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić.

Podršku Saičiću pružili su i Demokratska stranka, stranka Srce, Srpski pokret Dveri, Pokret Promene u fokusu (PUF), Srpski pokret obnove (SPO), Novo lice Srbije (NLS), PSG, Kreni promeni, POKS i organizacija Beograd u pokretu.

Nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić i lider Socijaldemokratske stranke u objavi na Iksu naveo je da daje "Punu podršku profesoru Saičiću i Studentskoj listi na predsedničkim izborima".

Demokratska stranka saopštila je da je njeno Predsedništvo donelo odluku da podrži kandidata studentskog pokreta, navodeći da time nastavlja podršku ciljevima koje zastupa Studentska lista, a Slobodan Cvejić iz stranke Srbija centar (SRCE) rekao je za Newsmax Balkans da je Srbija centar još tokom kampanje za parlamentarne izbore najavio da će na predsedničkim izborima podržati kandidata kojeg predloži studentski pokret.

To je učinio i predsednik Novog lica Srbije Miloš Parandilović, koji je naglasio da je Predsedništvo te stranke jednoglasno donelo odluku o podršci Saičiću.

On je u objavi na Iksu naveo da predsednički izbori predstavljaju narednu etapu političkih promena u Srbiji, koja će se nakon predsedničkih nastaviti i na pokrajinskim i lokalnim izborima.

Predsednik Srpskog pokreta obnove (SPO) Aleksandar Cvetković izjavio je da, s obzirom na dosadašnju podršku koju je ta stranka pružila Studentskoj listi, smatra da je za sve članove SPO sasvim prihvatljivo da se i na predsedničkim izborima da podrška kandidatu studentskog pokreta Radomiru Saičiću.

Predsednik Srpskog pokreta obnove (SPO) Aleksandar Cvetković Foto: Marko Karović

- Pored jasnog političkog stava koji je sam Saičić izneo i koji garantuje da će dostojanstvo funkcije šefa države biti vraćeno na najviši nivo ugleda i poštovanja, od izuzetnog je značaja najava promene sistema vrednosti i stvaranje zaista suverene države Srbije - ocenio je Cvetković.

Organizacija Beograd u pokretu jednoglasno je donela odluku da podrži kandidata Studentske liste, navodeći da se time nastavlja podrška koju je pružila i na parlamentarnim izborima.

- Naši ciljevi ostaju nepromenjeni – uspostavljanje vladavine prava, nezavisnih institucija i odgovornosti nosilaca javnih funkcija - saopštio je Ivan Komarica, iz organizacije „Beograd u pokretu".



Pokret Promene u fokusu (PUF) iz Zrenjanina saopštio je na Iksu da jednoglasnom podrškom Saičiću zaokružuje podršku promenama za koje se bore već 14 godina.

- Idemo svi zajedno do pobede - navodi se u objavi na Iksu.



Glavni odbor Srpskog pokreta Dveri jednoglasno je odlučio da pruži "apsolutnu podršku" Saičiću i pozvao sve članove i simpatizere da glasaju za njega.

- Akademik Saičić poseduje sve neophodne kvalitete za funkciju predsednika Srbije – patriota i demokrata, obrazovan, elokventan i smiren čovek, ostvaren i poštovan u svojoj struci, oficir je Vojske Srbije u rezervi…- navodi se u saopštenju Dveri.

Predsedništvo Pokreta slobodnih građana (PSG) donelo je sinoć na sednici odluku o podršci kandidatu Studentske liste Radomiru Saičiću na predsedničkim izborima raspisanim za 27. decembar.

-Ova odluka predstavlja kontinuitet politike Pokreta slobodnih građana i izraz doslednosti ranije donetoj odluci o podršci Studentskoj listi - saopštio je PSG na društvenoj mreži Iks.

Ocenili su da su obnova demokratskih institucija, uspostavljanje vladavine prava i stvaranje društva u kojem će institucije raditi u interesu građana ključni zadaci koji stoje pred Srbijom.





Predsednik Romske partije Srđan Šajn saopštio je da ta partija nema dilemu - podržava Radomira Saičića kao kandidata za predsednika Srbije, uverena da sa jednakim razumevanjem predstavljati intelektualnu elitu i ljude sa društvene margine, koji zbog svog socijalnog statusa nisu imali mogućnost da se obrazuju.

Predsednik Romske partije Srđan Šajn Foto: Youtube Printscreen