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Ispred Palate pravde u Beogradu u 17 časova počelo je okupljanje građana zbog hapšenja i određivanja pritvora vlasniku Informera Draganu J. Vučićeviću.

Kako je ranije najavio član SNS Vukša Dragović, protesti će se održavati svakog dana u terminu od 17 do 19 časova, sve dok, prema zahtevima građana, politički zatvorenici ne budu pušteni na slobodu.

Građani su došli da pruže podršku Draganu J. Vučičeviću, a ispred Palate pravde odjekuje "Vučko, Srbine".

Okupljenima sa se prvo obratio Vukša Dragović, član Srpske napredne stranke.

- Jednostavno, ne možemo pristati na to da neko zatvara ljude po političkoj osnovi i da im određuje pritvor na mesec dana. To nema nikakvog smisla. Ovi ljudi koji su se danas okupili najhrabriji su ljudi trenutno u našoj državi. Želim svima da se zahvalim, da ih pozdravim i pohvalim. Biće nas svakog dana sve više i ovim ćemo razbiti strah - poručio je Dragović.

Foto: Printscreen/Informer

On je istakao da je cilj okupljanja da se građani ohrabre da javno iskažu protivljenje onome što smatraju političkim progonom.

- Ljudi će doći da se pobune protiv ovoga. Ne možemo da prihvatimo da neko određuje pritvor zato što se ne slaže sa tuđim političkim mišljenjem - naglasio je Dragović.

Dragović je pomenuo gradonačelnicu Smedereva Jasminu Vojinović, kao i Patrika Drida, za koje tvrdi da su se našli u pritvoru zbog suprotstavljanja pritiscima i postupanja koje smatra politički motivisanim. Posebno se osvrnuo na slučaj vlasnika Informera Dragana J. Vučićevića, tvrdeći da je njegovo hapšenje usmereno na njegovo ućutkivanje.

- Dragan je zatvoren prosto da bi se ućutkao, da se ne bi čula njegova reč i da ne bi mogao da kaže ništa protiv njih. Jer, ako je trebalo Dragan da završi u zatvoru, onda je trebalo da završi cela redakcija N1, Nova S, Danasa, KTV-a i tako dalje. Oni su trebali da pohapse sve novinare u Srbiji ako je Dragan trebalo da bude uhapšen - poručio je Dragović.

Na pitanje da li hapšenje Vučićevića vidi i kao način da se pažnja javnosti skrene sa drugih političkih pitanja, Dragović je odgovorio da smatra da se politička hapšenja mogu koristiti upravo u tu svrhu.

- Mi se sada borimo za osnovna ljudska prava, da ti ljudi izađu napolje, a oni završavaju ono za šta su ih postavili njihovi strani finansijeri. I toga će biti. Biće i tih političkih hapšenja da bismo se mi bavili time dok oni potpisuju raznorazne stvari - rekao je Dragović, pominjući i rezoluciju o Vukovaru i razgovore u Ohridu.

Na skupu se obratio i marketinški stručnjak Nebojša Krstić, koji je ocenio da je Srbija suočena sa ozbiljnim problemom ukoliko se ljudi hapse zbog svojih političkih stavova i javnog delovanja.

- Srbija je danas jedina zemlja u Evropi, sigurno, možda i u civilizovanom ili demokratskom svetu, gde postoje politički zatvorenici. I to ne jedan, ne samo gospodin Vučićević iz Informera, nego tu su i profesor Drid i gospođa gradonačelnica Smedereva. Dakle, tri politička zatvorenika imamo u ovom trenutku - rekao je Krstić.

Foto: Printscreen/Informer

Okupljenima se obratio i Bojan Stojčić koji je poručio da će dolaziti na proteste sve dok zahtevi okupljenih ne budu ispunjeni.

- Tražimo puštanje svih političkih zatvorenika, nešto što naš narod, mislim, nije video možda 70 godina - rekao je Stojčić.

Na pitanje da li smatra da Srbija ide ka jednopartijskom sistemu i ograničavanju drugačijeg mišljenja, Stojčić je odgovorio potvrdno, navodeći da postoje dvostruki aršini u postupanju prema medijima i njihovim predstavnicima.

- Dok ste jednog čoveka bacili 30 dana u pritvor, zbog čega? Zarad čega? Narod je potpao pod jednu veliku psihološku manipulaciju. Prvo su naterali narod da se stidi, a zatim i da se plaši - izjavio je Stojčić.

Na skupu je bio i influenser poznatiji kao Brkati Bradonja koji je pružio podršku Draganu J. Vučićeviću.