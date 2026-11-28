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Studentska lista najavila je izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju kojima će proširiti, kako su naveli, zaštitu prava na dom, sudsku kontrolu i sprečiti zloupotrebe.

Kako su naveli u saopštenju, objavljenom na sajtu studenti.org, na taj način bi trebalo da se izgradi sistem izvršenja zasnovan na humanosti, pravičnosti i odgovornosti.

"Sistem koji omogućava naplatu dugova, ali ne ostavlja građane bez osnovne pravne zaštite", dodaje se.

Apelovali su na javne izvršitelje da se uzdrže od sprovođenja prinudnih iseljenja građana iz njihovih jedinih domova i ukazali na slučaj javne izvršiteljke Jelene Popović koja je zakazala za ponedeljak, 30. novembar, u 11 časova, prinudno iseljenje porodice Peruničić iz njihovog jedinog doma u Ulici Jurija Gagarina 139 na Novom Beogradu.

U saopštenju je navedeno da porodica Peruničić živi u jednom od nekadašnjih samačkih hotela građevinskog preduzeća "Trudbenik", a da se iseljenje sprovodi u korist Instituta za ekonomska istraživanja, koji je 2017. godine kupio deo imovine "Trudbenika" iz stečajne mase, ali se ni nakon gotovo 10 godina nije upisao kao vlasnik objekta u Katastar nepokretnosti.

Pozivaju javnu izvršiteljku da odloži najavljeno iseljenje i omogući da se, pre nastupanja nepovratnih posledica, porodici Peruničić obezbedi delotvorna pravna zaštita.

"Pravo na dom i ljudsko dostojanstvo moraju imati prednost nad privatnim profitom. Dom je pravo, a ne privilegija", navodi se u saopštenju.