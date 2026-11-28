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Danas je pao prvi sneg u nižim predelima, delovi Beograda su čak bili zavejani, a meteorolog-amater Marko Čubrilo je objavio novu vremensku prognozu za decembar u kojoj navodi da sledi suvo vreme sa daljim padom temperature, dok novo zahlađenje stiže oko 9. decembra.

Najavljuje nastavak padanja kiše i snega do kraja dana, a od sutra prestanak padavina i suvo, ali hladno vreme.

- Pod uticajem ciklona koji se kreće na Egejskom moru danas pretežno oblačno i hladno uz padavine. Više padavina nad istočnim, južnom i središnjom Srbijom kao i na severu Crne Gore - započeo je Čubrilo.

Vremenska prognoza za decembar

Od sutra dosta manje padavina u skoro celoj zemlji, ali će i dalje biti izuzetno hladno. U predelima preko 600 metara nadmorske visine očekuje se sneg.

- Znatno manje padavina na severu i zapadu regiona gde će one biti povremene. U predelima preko 600mnv se očekuje sneg i formiranje snežnog pokrivača čija bi visina u tim oblasti do sutra pe podne iznosila od 10cm do 25cm, a na planinskom istoku Srbije lokalno i oko 35cm - nastavlja Čubrilo.

Da li će i sutra padati sneg i vreme za vikend

- Malo snega je u toku noći ka nedelji moguće i nad južni delovima Vojvodine, istoku Hrvatske i severu BiH te je moguće polazno zadržavanje snega do oko 2cm. Duvaće slab severni i severoistočni vetar koji će u toku noći u košavskom području Srbije okrenuti na jak istočni (hladna košava) i na buru duž Jadrana - dodaje Čubrilo.

- Današnji maksimumi od +1 do +5 stepeni Celzijusa, preko 700mnv uglavnom do nula stepeni Celzijusa. U nedelju prestanak padavina ali uz dalje zahlađenje, jaku, hladnu, košavu u buru duž Jadrana, a dnevni maksimumi od -5 na istoku Srbije do oko +2 na jugozapadu Hrvatske - navodi Čubrilo.

Kakvo vreme će biti sledeće nedelje?

- Od ponedeljka do petka uglavom suvo, ali vrlo hladno, a u prvih nekoliko dana i vetrovito. Ka nama će po istočnoj periferiji prostranog anticiklona vazduh stizati sa severistoka i istoka Evrope.

Jutarnji minimumi od -10 do -3, a ponegde na snegom pokrivenim planinama i oko -14 stepeni Celzijusa. Dnevni maksimumi od -6 do +1 stepen Celzijusa - ističe Čubrilo.

Kakvo vreme će biti u decembru?