Politika
STUDENTSKI POKRET SUTRA PRIKUPLJA POTPISE ŠIROM SRBIJE: Podrška kandidaturi Radomira Saičića za predsednika
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Studentski pokret sutra će širom Srbije prikupljati potpise podrške za kandidaturu Radomira Saičića na predsedničkim izborima raspisanim za 27. decembar.
Spisak lokacija na kojima će se potpisivati podrška objavljen je na internet stranici studenti.org.rs.
Za davanje potpisa potrebno je da građani sa sobom imaju važeći dokument sa fotografijom.
Saičić je studentski kandidat za predsednika Srbije, a njegovu kandidaturu predlaže grupa građana "Studenti ponovo pobeđuju!".
Predlog kandidata podnosi se Republičkoj izbornoj komisiji u pisanom i elektronskom obliku najkasnije 20 dana pre dana glasanja.
Za predlaganje kandidata potrebno je najmanje 10.000 overenih izjava birača.
Kurir.rs/Beta
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