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Putevi Srbije savetovali su vozačima da budu oprezni zbog snega na brojnim deonicama.

Na putevima prvog prioriteta održavanja, na deonici Javor - Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do pet cenitimetara.

Ista situcaija je i na deonicima Šabac - Koceljeva - Valjevo - Podbukovi, Bistrica - Prijepolje - granica sa Crnom Gorom i Uzići - Užice.

Na deonicama Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica i Knežević - Kremna - granica sa BiH kolovoz je vlažan, a snega ima do pet centimetara.

Isto je i na deonicima Okletac - Rogačica - Kostojević - Dub - Dubci - Užice i Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, kao i Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, piše u izveštaju.

Na deonici Nova Varoš - Aljinovići, snega ima od pet do deset centimetara dok na deonici granice sa Crnom Gorom - Prijepolje, snega ima do pet centimetara.

Na deonicama Prijepolje - Manastir Mileševa i Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, a snega ima od pet do deset centimetara ; Na ostalim putevima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Novog Pazara, Užica i Valjeva.

Na putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Čačka, Kruševca i Užica. ; Na putevima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Čačka, Kruševca, Novog Pazara i Užica.