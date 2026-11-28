NA POJEDINIM DEONICAMA I DO 10 CM SNEGA! Nižu se upozorenja zbog snežnih padavina, ovo je spisak puteva koji su najkritičniji
- Putevi Srbije upozoravaju vozače da budu oprezni zbog snega na više deonica širom zemlje.
- Na pojedinim pravcima kolovoz je vlažan, a snega ima od pet do deset centimetara, posebno na potezu Nova Varoš - Aljinovići.
- Na putevima drugog i trećeg prioriteta sneg je mestimično raskvašen do pet centimetara, najviše na teritoriji Čačka, Kruševca, Novog Pazara i Užica.
Putevi Srbije savetovali su vozačima da budu oprezni zbog snega na brojnim deonicama.
Na putevima prvog prioriteta održavanja, na deonici Javor - Sjenica, kolovoz je vlažan, snega ima do pet cenitimetara.
Ista situcaija je i na deonicima Šabac - Koceljeva - Valjevo - Podbukovi, Bistrica - Prijepolje - granica sa Crnom Gorom i Uzići - Užice.
Na deonicama Užice - Čajetina - Nova Varoš - Bistrica i Knežević - Kremna - granica sa BiH kolovoz je vlažan, a snega ima do pet centimetara.
Isto je i na deonicima Okletac - Rogačica - Kostojević - Dub - Dubci - Užice i Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar, kao i Mionica - Brežđe - Divčibare - Kaona, piše u izveštaju.
Na deonici Nova Varoš - Aljinovići, snega ima od pet do deset centimetara dok na deonici granice sa Crnom Gorom - Prijepolje, snega ima do pet centimetara.
Na deonicama Prijepolje - Manastir Mileševa i Jelova Gora - Užice, kolovoz je vlažan, a snega ima od pet do deset centimetara ; Na ostalim putevima prvog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Novog Pazara, Užica i Valjeva.
Na putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Čačka, Kruševca i Užica. ; Na putevima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Čačka, Kruševca, Novog Pazara i Užica.
Kurir.rs/Beta