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Povodom slučaja pritvaranja glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića, Asocijacija novinara Srbije (ANS) organizovala je tribinu pod nazivom ‘’Novinar ne sme biti politički zatvorenik’’.

Tribina je održana danas u Pres centru u Beogradu, a posvećen je slobodi medija.

Govornici, novinari i advokati koji su pružili podršku:

IVANA VUČIĆEVIĆ, PREDSEDNICA ANS

ČEDOMIR ANTIC, ISTORICAR

DRAGOSLAV LJUBIČANOVIĆ, ADVOKAT

BORIS BOGDANOVIĆ, ADVOKAT

OLIVERA MILETOVIĆ, NOVINAR

BORIS BRATINA, MINISTAR INFORM.

DEJAN VUKELIĆ, ZAMENIK GLAVNOG UREDNIKA INFORMERA

ADAM ŠUKALO, ADVOKAT

GOCA UZELAC, NOVINARKA

PREDRAG AZDEJKOVIĆ, AKTIVISTA

DRAGANA CENDIĆ, NOVINAR

SANJA PURIĆ, NOVINAR

BORKO KAŠANSKI, NOVINAR

ANDRIJANA NEŠIĆ, NOVINARKA

NOVICA POPOVIĆ, NOVINAR

GVOZDEN NIKOLIĆ, NOVINAR

Ivana Vučićević je rekla da ne mora neko da se slaže sa Draganom J. Vučićevićem, ali da mora da brani njegovo pravo da slobodno govori i misli.

- Danas branimo Vučićevića, sutra ćemo braniti svakog novinara čija su prava ugrožena - ističe Vučićevića.

ANS tribina Dragan J. Vučićević Foto: Youtube/Press centar UNS

Čedomir Antić ocenio je da je hapšenje i zadržavanje Vučićevića "sramota otetog dela države".

- To je sramota sudstva - ističe Antić.

ANS tribina Dragan J. Vučićević Foto: Youtube/Press centar UNS

- Ja imam svoje mišljenje i prema Draganu J. Vučićeviću i prema Informeru. Mediji u Srbiji moraju biti slobodni. Ako hoćete nekoga da kaznite, uradite to po zakonu - dodaje Antić.

Antić je ocenio da su pred Srbijom teška vremena.

- Uteha je da to što nas blate, što nas kriminalizuju, što mogu da uhapse, i ja mislim da treba da uhapse, jer ako se bude igralo o slobodu Srbije i o prava srpskog naroda, pošto su maske pale, svi ishodi su mogući. Svi ishodi su mogući, tako da treba sad da urade sve što mogu da urade. Naša borba tu mora biti uporna i mora biti trajna - navodi Antić.

Istoričar Aleksandar Raković je govorio o litijama u Crnoj Gori.

- Kad smo pravili litije u Crnoj Gori, hteli smo da pobedimo režim, ali nismo imali mržnju. Nismo imali želju da političke protivnike jašemo, da pravimo spiskove... Naši protesti su bili hrišćanski i sprski. Ovi studentski su bili bogoborački - tvrdi Raković.

ANS tribina Dragan J. Vučićević Foto: Youtube/Press centar UNS

- Da li danas živimo u demokratskom društvu? Ja ne prepoznajem društvo u Srbiji, ne prepoznajemo indentitet naše države. Kao da smo se probudili. Što se tiče Dragana J. Vučićevića, upad na televiziju Informer, i raznorazna zasedanja REM i na kraju ovo kako je uhapšen, svi ti događaji napraviće od Dragana J. Vučićevića istorijsku linčnost. Njemu želim da izdrži - naglasio je Raković, i dodao:

- Ostaje nam da budemo strpljivi. Da reagujemo mirno i da čekamo priliku da pravda i pravo budu zadovoljeni u nekim normalnijim uslovima za život.

Advokat Dragoslav Ljubičanović, koji je juče posetio Dragana J. Vučićevića, rekao je da je njegovog klijenta emotivno pogodilo kada je susreo sina i suprugu.

- Što je i uobičajeno. Kada je izašao na poverljiv razgovor sa nama, video je ljude koji su se okupuli, i tad je nastala ona fotografija kada je podigao ruku. Ovo slika ne predstavlja poraženog čoveka. Vučićević nije u zatvoru što je nešto uradio ili nije uradio, protiv njega se vodi kafkijanski proces - ističe advokat Dragoslav Ljubičanović.

On je podsetio da je isto tužilaštvo nadležno za napad na Informer 26. oktobra.

- I dalje ništa nisu preduzeli. Zato ovo predstavlja presedan na kom ćemo videti da li će se poštovati prava, ne samo novinara, već i građana - kaže Ljubičanović.

Advokat Boris Bogdanović rekao je da se lako gube granice kada se krene u pogrešnom pravcu.

- Pre nekog vremena sam čitao o nekim advokatskim odbrana iz SFRJ, kada su branili klijente zbog verbalnog delikta. Tada je i advokat završavao na optuženičkoj klupi. Kada ste pitali za REM, sve što se toga tiče, odvija se ne nezabeleženoj atmosferi pritiska na REM - kaže Bogdanović.

Govoreći o Vučićeviću, Bogdanović je upitao šta se promenilo za 18 meseci.

- Njemu je određen pritvor da ne ponovi delo. A najveći deo se tiče onoga od pre 18 meseci. Da li je to bilo krivično delo i prošle godine, ili je postalo tek sada. Da li je tužilaštvo bilo slepo, gluvo, pa se sada probudilo - rekao je on, i dodao:

- Njemu je određen pritvor do 30 dana. U ponedeljak podnosimo žalbe, pa će se za tri dana znati. Kao pravnik i advokat očekujem da sud uradi svoj posao po zakonu.

Boris Bratina je rekao da će Dragana J. Vučićevića svrstati u istoriju novinarstva, uz imena kao što je Džulijan Asanž.