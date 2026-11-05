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Potpredsednik stranke Srbija centar (SRCE) Mihailo Brkić izjavio je da je stav te stranke da na predstojećim predsedničkim izborima, koji bi trebalo da budu održani pre kraja godine, podrži kandidata Studentske liste, kao pobedničke na parlamentarnim izborima.

Govoreći o ostavci predsednika stranke Zdravka Ponoša nakon rezultata na izborima, Brkić je za list Danas rekao da se, u evropskoj demokratskoj političkoj praksi, podnošenje ostavke nakon slabog izbornog rezultata smatra uobičajenim činom političke i moralne odgovornosti.

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- Čin Zdravka Ponoša da podnese ostavku je dakle čin odgovornog i moralnog čoveka. Ono što je bilo očekivano za nas u Srbija centru, trebalo bi da se ubuduće podrazumeva u srpskoj političkoj javnosti u celini, a to je da se politikom bave ljudi koje krase pomenute moralne osobine", kazao je on.

Dodao je da će SRCE nastaviti da se bori za vrednosti i politiku oko koje su se i okupili.

- Nastavićemo da se, kao vanparlamentarna stranka, odlučno borimo za nastavak i ubrzanje evropskih integracija i članstvo Srbije u EU. To je cilj koji je bio i jedan od razloga za formiranje stranke pre tri godine, a pre nje političkog pokreta - rekao je Brkić.

(Beta)

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