Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave u tehničkom mandatu i funkcionerka Socijalističke partije Srbije (SPS) Snežana Paunović kazala je danas da će sledeće nedelje biti održan glavni odbor te stranke koji će doneti odluku o učešću na predsedničkim izborima.

Dodala je da će biti održan i novi kongers stranke na kome će se doneti odluke o bazi i reformama unutar SPS-a.

"Ono što se definitivno mora desiti je preispitivanje političke delatnosti unutar svake političke partije, socijalisti tu verovatno imaju najveći izazov pred sobom", izjavila je Paunović na TV Pink.

Prema njenim rečima, stručni saveti, koji će, prema najavama biti formirani u Srpskoj naprednoj stranci su "stari princip SPS-a, ali su zapostavljeni".

Predsednički izbori raspisani su za 27. decembar.