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Snežne padavine koje su zahvatile zapadnu Srbiju otežale su uslove za vožnju na brojnim državnim putevima, a snega ima i na pojedinim deonicama auto-puteva Miloš Veliki i Moravskog koridora.

Prema najnovijem izveštaju Zimske službe Puteva Srbije, od jutros u 7.30 časova na brojnim saobraćajnicama kolovozi su vlažni, sa snežnim pokrivačem do pet centimetara.

Snega ima na auto-putu Miloš Veliki, na deonici od petlje Pakovraće do petlje Lučani, kao i na Moravskom koridoru, od petlje Adrani do petlje Preljina jug.

Zimski uslovi za vožnju prisutni su i na putnim pravcima od Požege preko Arilja do Ivanjice, od Ivanjice preko Javora do Sjenice, kao i od Požege do Užica.

Snega na kolovozu ima i na magistralnom putu od Užica preko Čajetine i Nove Varoši do Bistrice, kao i na deonici preko Prijepolja do graničnog prelaza Gostun sa Crnom Gorom.

Oprez se savetuje i vozačima koji putuju ka Divčibarama, Kremnima i graničnom prelazu Kotroman, kao i na putnim pravcima prema Sjenici i graničnom prelazu Jabuka.

Na državnim putevima drugog i trećeg prioriteta održavanja na teritoriji Čačka, Ivanjice, Požege, Užica, Kolubare i Mačve mestimično ima raskvašenog snega do pet centimetara.

Iz Puteva Srbije posebno napominju da je na deonici Kosjerić – Bačevci, preko prevoja Kaona, zbog oštećenja mostova zabranjen saobraćaj za vozila čija masa prelazi 3,5 tone. Alternativni putni pravac vodi preko Kovačevića peska, Divčibara i Kaone.

Vozačima se preporučuje maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu, držanje bezbednog odstojanja i korišćenje odgovarajuće zimske opreme.