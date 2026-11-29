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Šef poslaničke grupe "Srbija pobeđuje" Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz sedišta Srpske napredne stranke.

Vučić je na početku obraćanja rekao da je SNS postupila kao ozbiljna i odgovorna politička organizacija.

- Pokazujući poštovanje i prema političkim protivnicima, i građanima Srbije. Ponašali smo se kao stabilizujući faktor od izborne noći do danas. Dali smo sve od sebe da se u Srbiji sačuva mir, prihvatili i priznali izborni poraz, pružili ruku onima koji su dobrim delom na protivustavan način se borili i izvojevali pobedu, sve u cilju očuvanja mira i stabilnosti u našoj zemlji - kazao je on.

Kaže da nije i nikada neće biti politika SNS radovanje problemima sa kojima se zemlja suočava.

Foto: Ilija Ilić

- Mi ćemo sebe da menjamo da budemo bolji. Takođe ćemo, u svakom trenutku, sve što je dobro za našu zemlju, uvek reći da je dobro i da podržavamo. Sve što je dobro i na evropskom putu Srbije podržaćemo, ukoliko ne ruši vitalne interese naše zemlje. Bili smo i bićemo spremni da podržimo sve što je dobro. Radili smo mnogo, i trudili se da izmenimo lice zemlje i verujem da smo u tome uspeli. U gotovo svim gradovima, negde manje, negde više. Uspeli smo da uvećamo penzije i plate, i verujem da mnogo toga dobrog smo ostavili u amanet onima koji dolaze - rekao je Vučić.

Dodaje da je od presudnog značaja formiranje vlade - što pre i što brže.

- Da je najlošila vlada, bolje je da postoji nego vaninstitucionalni teror, gaženje Ustava i svih zakona, uz glasnu saglasnost onih koji su pobedili na izborima. Takođe, mi želimo da zamolimo, upozorimo predstavnike vlasti da se bave onime što im je posao. Posao im je to kako će ova zemlja da izgleda, a ne lov na veštice, jedino što su radili prethodnih 30 i više dana. Ne zato što smo uplašeni, već zato što to vodi zemlju u dalju nestabilnost i podele - kazao je on.

Vučić dodaje da će pre skupštine stranke biti održana sednica GO, u četvrtak, gde će biti doneta odluka o učešću na predsedničkim izborima.

Foto: Ilija Ilić

- Ljudi imaju različite ideje. Mi smo demokratska politička stranka, donećemo odluku i poštovaćemo je. Postoje tri opcije: Jedna je da izađemo na izbore sa svojim kandidatom, ja ću reći zašto sam protiv toga. Druga je da se podrži neko od nezavisnih kandidata, više ljudi nas je pitalo za neki vid podrške. I treća je da ne izađemo sa kandidatom, dovoljno je samo da kažemo zašto bismo ih ignorisali. Ja smatram da je ta treća opcija najbolja, a ne isključujem mogućnost da bude neka drugačija odluka. Neko bi rekao da sam tvrdoglav, ja mislim da sam principijelan - rekao je on, i dodao:

- Od trenutka izborne pobede studentske liste, nijednog trenutka nisu suštinski pokušali da naprave razgovore, da spuste tenzije. Razumljivo, nastavili su da se dodvoravaju ekstremistima u svojim redovima, dok je u toku velika borba za funkcije. Ne zaboravite da nije opozicija ostala bez potpredsedničkih mesta, već građani Srbije su ostali bez svojih zastupnika i predstavnika, i u odborima, i na mestima potpredsednika. Ti građani njih nisu zanimali, oni su rešili da sami nađu neke predstavnike, koje će da tetošu.

Vučić je rekao da je jedan od razloga i arbitrarnost u hapšenju i progonu ljudi, i podseća na privođenje Jasmine Vojinović.

Foto: Ilija Ilić

- Onda je okrivljena zbog toga što je smeće nosila na divlju deponiju. Nažalost, nismo stigli sve probleme u Srbiji da rešimo, a oni pre nas nisu ni pokušavali. Takođe, podneli su krivičnu prijavu protiv predsednice opštine Alibunar, žena kriva što 50 godina tu tako stoji. Što ne uhapsite 5000 direktora škola i dečijih ustanova, koje imaju bilo kakve sale sa sportskim sadržajem. Što ih sve ne uhapsite, pošto svi izdaju sale. Što ste uhapsili Patrika Drida? Ovo nije sloboda, ovo je tiranija - kazao je Vučić.

On kaže da je danas Srbija jedina zemlja u Evropi koja je pod okriljem Saveta Evrope.

- U kojoj je jedan glavni urednik i novinar direktni politički zatvorenik zbog verbalnog delikta. Zbog izgovorene reči. Nećete verovati čak ni zbog teških reči. Ne možete da idete u zatvor zbog "Nanu li vam naninu". Sad slušam komentare raznih ljudi: Znaš, on vas je koštao, ovako onako. Znate, i da ste u pravu, kakve to ima veze sa hapšenjem čoveka zato što je rekao da se nalazi u talačkoj krizi. A bio mu je život ugrožen, bio je ponižavan i terorisan zbog kriminalaca i razbojnika - rekao je on.

Kaže da će sutra biti predato u Narodnoj skupštini predlog zaključka o slobodi medija i zaštiti od progona novinara.

Foto: Ilija Ilić

- O tome će sutra Ana Brnabić ili Milenko Jovanov govoriti više. U ovih 30 i nešto dana, osim gašenja medija, i terora koji prolaze. Na RTS, samoimenovani Borivoje Uskoković je odredio da moraju da obezbede dosijea. On se postarao da bez konkursa zaposli i PR-a i sekretaricu, i ko zna koga još, pošto od stranih jezika ne govori nijedan. Takvog su postavili za generalnog sekretara predsednika republike. Najneradnija i najnestručnija. Svi se za glavu hvataju, ali plenum je tako naredio - dodaje Vučić.

On kaže da je jedna televizija u debatu pozvala dva člana Zeleno-levog fronta.

- Imate debatu stranke koja ima 0,05 odsto, i oni debatuju. Što kaže Ana, jedan je predstavljao zeleno, drugi levo. Još imaš duha. Ali suština je bila da oni kažu protiv Aleksandra Vučića, i dobrodošli su. I to na nacionalnoj frekvenciji. U to su nam se pretvorili mediji. Ja sam se u početku pitao jel ovo moguće, a sada kad uzmem novine slatko se nasmejem. Pričali su o kultu ličnosti, a onda kada čujete njihove govore i šta pišu jedni o drugima, vidite kakve su to gluposti - kazao je on, i govorio o precima Radomira Saičića i bradi Aleksandra Čupića.

Vučić je rekao da ovoga nikada nije bilo u Srbiji, i da ne zna šta bi drugo rekao.

Foto: Ilija Ilić

- Možete misliti kad dobijemo predsednika vlade, i taj će pretpostavljam ako bude desetak godina stariji od mene, pisaće da je u cvetu mladosti i da nikada ovako mladog nismo imali. Ako to ne bude, biće konačno smo dobili nekog iskusnog, ko rešava probleme na drugačiji način. A i u vezi je sa umetnicima, to je mnogo važno. Ovo sam se samo malo našalio - kazao je on.

Dodaje da je izvršeno 72 napada na prostorije SNS.

Foto: Ilija Ilić

- Podneta je krivična prijava protiv Ivana Tešića, zato što je na nekom asfaltu napisao Srbija pobeđuje. Ispisaše sve gde su hteli, po školama, sve su uništili, da bude 150.000 prijava, ali ne ne, oni gone jednog koji je napisao Srbija pobeđuje - kazao je on, i pokazivao fotografije zapaljenih automobila, za koje tvrdi da su ih zapalili politički protivnici.

Vučić je podsetio na napad na Lidiju Vukićević, gde je ljudima poslata poruka o nekažnjivosti takvih dela.

- Niko nije hteo da kaže izvinite, niko nije rekao, čak ni oni koji su rulju pozvali. Ono što je suština, da svedem sve ono zbog čega se ja zalažem za ignorisanje predsedničkih izbora, što ne znači da će to biti prihvaćeno, jeste da je u našoj zemlji Ustav suspendovan. Ustav ove zemlje ne postoji, ne postoji podela vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudstvu, kod nas je sve u rukama plenuma iz parka. I zaboravio sam da kažem jednu važnu stvar, da se teror mafijaško kriminalnih grupa koje bacaju bombe, prete i otimaju novac svim mogućim privrednicima nastavlja - dodao je on.

Kaže da Tehnomanija na Novom Beogradu nije izgorela zbog kiše.

Foto: Ilija Ilić

- Od policije i tužilaštva niste čuli ništa. Kao ni za one teretan silne. Kiša pala, pa zapalila. Nekima je dat carte blanche da mogu da naplate podršku Studentskoj listi. Zato i tražimo da se formira vlada, da ne bi oni mogli da se foliraju da u tome ne učestvuju - rekao je Vučić.

Pojasnio je da Zorana Mihajlović nije član SNS, i da je posle dugo vremena razgovarao sa njom.

- Ona planira da se kandiduje kao nezavisni kandidat, i da bi volela da ljudi iz stranke ne kažu ništa loše o njoj. Rekao sam joj da moj stav zna. Čuo sam i ideju da se kandiduje Dragan J. Vučićević. Ne znam ni sam šta bih rekao, gledaćemo kako će stvari da se odvijaju. Zorana je rekla da je red da žena bude predsednik. Ja kažem da je sve u redu, i da to poštujemo, ali imam određene principe i videćemo da li ćemo se toga držati - dodao je on.

Kaže da će 13. decembra biti velikih promena u stranci, i da je zahvalan onima koji su napustili SNS.

- Beskrajno im hvala, krenuli smo u samoočišćenje i samopročišćenje, važno je da ljudi znaju da takve barabe i takvi ljudi više nisu sa nama. Hvala, daleko vam lepa kuća. Ali to nije dovoljno. Moja je ideja, i pošto su opštinski odbori krenuli da se izjašnjavaju, da napravimo velike promene. Napravićemo politički savet, u kom će biti veliki broj ljudi koji neće nužno biti članovi stranke, ali od kojih možemo čuti kritike, od kojih možemo da naučimo. Oslobodićemo i opštinske odbore, raspustićemo sva četiri velika gradska odbora u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, i krenuti u potpuno novo formiranje stranke na tom nivou - rekao je on.

Foto: Ilija Ilić

Odmah da kažem svima, nema para i velikih funkcija, ima ideala - ko je spreman da se bori na taj način dobrodošao je u stranku, kazao je Vučić.