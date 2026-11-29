Politika
OGLASIO SE MILAN ANTONIJEVIĆ POŠTO MU SE SLOŠILO U PROGRAMU UŽIVO Poručio "dobro sam" pa objasnio šta se dogodilo
Slušaj vest
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević oglasio se nakon što mu se slošilo u programu uživo.
Nemila scena dogodila se tokom jutarnjeg programa Prve televizije, gde je Milanu Antonijeviću iznenada pozlilo u programu uživo.
Milanu Antonijeviću pozlilo u studiju u programu uživo Foto: screenshot prva tv
Vidi galeriju
Pošto mu je ukazana hitna pomoć, Antonijević je za Alo kratko poručio: "Dobro sam, samo blackout (pomračenje), bila Hitna, hvala što brinete", rekao je on.
Kurir.rs
Prethodna vestSledeća vest
Reaguj
Komentariši