MILANU ANTONIJEVIĆU POZLILO U STUDIJU: Gostovao na televiziji kad mu se slošilo usred programa uživo, oglasio se i voditelj: Stiže Hitna, sad mu je bolje
Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Milanu Antonijeviću pozlilo je jutros u studiju tokom jutarnjeg programa gde je govorio na razne teme a među njima i na temu predsedničkih izbora u Srbiji.
Gostujući na TV Prva, Antonijević je učestvovao u razgovoru i odgovarao na pitanja voditelja kada se u programu videlo da mu je sve lošije i lošije.
Govorio je o temama iz svoje nadležnosti, kao i predsedničkim izborima, te polemisao u studiju sa Savom Manojlovićem, koji je na čelu pokreta Kreni-Promeni.
U trenutku kada je odgovarao, Manojlović je uzviknuo: Gospodinu nije dobro i skočio sa stolice, a potom ga je voditelj koji je sedeo u sredini pridržao i uznemiren nekoliko puta ga upitao: Gospodine Antonijeviću, jeste li dobro?
Odmah potom usledilo je dug blok reklama posle čega se voditelj uključio i rekao: "Vraćamo se u program, gospodinu Antonijeviću će biti dobro, stiže Hitna pomoć svakog trenutka, sada je bolje. Nastavljamo sa programom".
Kurir.rs