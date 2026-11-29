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Povereniku za zaštitu ravnopravnosti Milanu Antonijeviću pozlilo je jutros u studiju tokom jutarnjeg programa gde je govorio na razne teme a među njima i na temu predsedničkih izbora u Srbiji.

Gostujući na TV Prva, Antonijević je učestvovao u razgovoru i odgovarao na pitanja voditelja kada se u programu videlo da mu je sve lošije i lošije.

1/3 Vidi galeriju Milanu Antonijeviću pozlilo u studiju u programu uživo Foto: screenshot prva tv

Govorio je o temama iz svoje nadležnosti, kao i predsedničkim izborima, te polemisao u studiju sa Savom Manojlovićem, koji je na čelu pokreta Kreni-Promeni.

U trenutku kada je odgovarao, Manojlović je uzviknuo: Gospodinu nije dobro i skočio sa stolice, a potom ga je voditelj koji je sedeo u sredini pridržao i uznemiren nekoliko puta ga upitao: Gospodine Antonijeviću, jeste li dobro?

Odmah potom usledilo je dug blok reklama posle čega se voditelj uključio i rekao: "Vraćamo se u program, gospodinu Antonijeviću će biti dobro, stiže Hitna pomoć svakog trenutka, sada je bolje. Nastavljamo sa programom".