AMSS: Moguća poledica i sneg posebno u brdsko-planinskim predelima
Vozače danas očekuju promenljivi uslovi za vožnju, na pojedinim putevima, posebno u brdsko-planinskim predelima sneg i raskvašen sneg mogu i dalje otežavati saobraćaj a zbog niskih temperatura moguća je poledica, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Posebna opreznost potrebna je na planinskim putevima, mostovima i prevojima, gde zbog niskih temperatura i pojačanog vetra postoji i mogućnost pojave poledice ili manjih nanosa.
Vozačima se savetuje da na put kreću isključivo sa dobrim zimskim gumama i pripreme vozilo za vožnju po snegu u raskvašenom ili ugaženom stanju, i da prilagode brzinu uslovima na putu.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih perlaza.
Kamioni na izlazu iz zemljle na prelazu Šid čekaju dva sata.
Kurir.rs/Beta