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Kandidat Studentske liste za predsednika Srbije, redovni član SANU i profesor Hemijskog fakulteta Radomir Saičić, iza sebe ima manje poznatu, ali bogatu vojničku i ratnu biografiju.

Kako je sam ispričao za SANU, nakon što je završio osnovne i magistarske studije hemije, otišao je na odsluženje vojnog roka, gde je odbio lakši raspored i sam tražio najzahtevniju obuku.

- Kao magistra hemije hteli su da me pošalju u školu rezervnih oficira ABHO, ali ja to nisam želeo. Kao potomak porodice u kojoj je bilo komandanata i znamenitih vojničkih figura, za mene je prava vojska bila pešadija. Suprotno onome od čega su svi bežali, tražio sam da me upute u Školu rezervnih oficira pešadije u Bileći. Potrudio sam se da budem najbolji u klasi od 600 ljudi, što sam i bio, završio sam kao prvi u rangu – ispričao je Saičić, dodajući da mu je to donelo pravo da bira prekomandu u Beograd, iako mu cilj nije bila vojna, već civilna karijera.

Znanje stečeno u Bileći ubrzo mu je zatrebalo u praksi.

02:32 Radomir Saičić vojska Izvor: sanu.ac.rs

Neposredno nakon što je 1992. godine odbranio doktorsku disertaciju, umesto odlaska na planirano postdoktorsko usavršavanje u inostranstvo, završio je na ratištu, najpre kao komandir streljačkog voda, a potom i cele čete.

- Odmah po odbrani doktorske disertacije kreće rat u bivšoj Jugoslaviji, tako da sam umesto na postdoktorske studije otišao na ratište kao komandir streljačkog voda. Pošto je komandir čete poludeo, meni su dodelili njegovu ulogu. Znanje iz oficirske škole mi je dosta koristilo, mislim da sam bio dobar oficir i da sam spasao neke živote, jer u mojoj jedinici nije bilo mnogo žrtava - naveo je Saičić.

Rat je prokleta stvar

Govoreći o iskustvu sa fronta, istakao je da je rat „prokleta stvar“, ali da čovek u takvim okolnostima stekne prijatelje kakve je nemoguće naći u mirnodopskim uslovima, pomenuvši svog pokojnog saborca Jovana Lisicu koji je sa njim dobrovoljno išao u najrizičnije akcije.

- Kada vidite da neko spontano sa vama, bez prisile i bez potrebe, deli život i smrt i spreman je da pogine za vas, onda znate da je to čovek koji vas u bilo kom trenutku u životu neće izneveriti. To je dragocenost koju sam poneo iz rata – ispričao je akademik.

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Po povratku sa ratišta upoznao je suprugu Biljanu, ali priznaje da mu je trebalo nekoliko meseci da se ponovo navikne na svakodnevni život u Beogradu.

- Nije to bio nikakav posttraumatski sindrom, ali čovek u ratu pomalo promeni način mišljenja. Sećam se da sam šetao Knez Mihailovom, a moje misli su bile gde bih postavio snajperistu, gde je dobro mesto za mitraljesko gnezdo, gde bi bilo zgodno postaviti zasedu. To me je držalo par meseci i onda sam shvatio da je vreme da se vratim u normalan život i da se bavim naukom i istraživanjem - priznao je Saičić.

02:18 Radomir Saičić ratište Izvor: sanu.ac.rs

NATO agresija

Uniformu je ponovo obukao 1999. godine tokom NATO agresije. Kao doktor nauka, profesor hemije i stručnjak za atomsko-biološko-hemijsku zaštitu (ABHO), uz čin specijalističkog oficira, bio je među prvima na spisku za mobilizaciju.

– Ponovo sam bio mobilisan, ovoga puta u bataljonu za specijalna dejstva, otišao sam u vojsku specijalaca ili Crvene beretke. Međutim, znamo kako se to završilo, nije tu bilo većeg vojnog angažovanja. Vratio sam se kasnije u civilno odelo i od tada više nisam oblačio uniformu, nije bilo potrebe za time – zaključio je Saičić.