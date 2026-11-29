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Na Zlatiboru, gde se očekuje veliki priliv turista za zimsku sezonu i novogodišnje praznike, angažovani su skori svi zimski kapaciteti za održavanje puteva.

Iz KJP „Zlatibor“ navode da su njihove sve ekipe zimske službe od juče ujutru angažovane na čišćenju puteva i održavanju prohodnosti putnih pravaca. Trenutna visina zimskog pokrivača na Zlatiboru je oko 15 cm i sneg od jutros slabije pada.

Foto: Zlatiborske vesti

- Svi putni pravci su prohodni, a saobraćaj se odvija bez poteškoća. Zimska služba nastavlja sa radom i prati situaciju na terenu, a ekipe će biti angažovane tokom celog perioda snežnih padavina, u skladu sa vremenskim uslovima i potrebama na putevima – kažu u KJP „Zlatibor“.

Zimska služba zadužena je za održavanje 350 kilometara lokalnih puteva i ulica na području 20 mesnih zajednica. Angažovano je 25 specijalizovanih vozila i 35 radnika, koji su organizovani u smenama i dostupni 24 časa dnevno. Za posipanje puteva obezbeđeno je 700 tona soli i 7.000 tona rizle, koje se dopremaju sukcesivno, u skladu sa potrebama i dinamikom rada.

Foto: Zlatiborske vesti

Na deonici magistralnog puta Zlatibor – Užice saobraćaj, koji je bio usporen zbog kamiona i drugih teretnih vozila, sada se odvija normalno. Ostalo je nekoliko zaglavljenih kamiona.

Dodatno na lokalnim putevima u selima Užica i Bajine Bašte saobraćaj otežava i palo drveće.