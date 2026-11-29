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Zimski uslovi na putevima često sa sobom donose situaciju da saobraćajni znaci budu potpuno prekriveni snegom ili ledom, zbog čega mnogi vozači veruju da su u tom slučaju oslobođeni poštovanja ograničenja. Međutim, primer iz Švedske, gde je jedan kamiondžija završio na sudu pokušavajući da se izvuče upravo na ovaj izgovor, pokazuje da zakon ne toleriše ovakve propuste – a slična pravila važe i na putevima u Srbiji!

Saobraćajna policija u švedskoj oblasti Herjedalen nedavno je radarom snimila vozača kamiona koji je vozio 79 kilometara na sat na deonici gde je dozvoljeno 70. Kada su policajci hteli da mu napišu kaznu, on je odbio da prizna prekršaj, tvrdeći da nije mogao da zna kolika je dozvoljena brzina jer je znak bio potpuno zavejan snegom.

To ga međutim nije spasilo kaze.

Sud mu ipak presudio: Izgovor nije prošao

Slučaj je dospeo sve do Okružnog suda u Estersundu, koji je na kraju ipak kaznio vozača kamiona zbog prekoračenja brzine. Saobraćajni policajac objasnio je zašto ovakva odbrana ne pije vodu na sudu.

- Obično postoje dva znaka sa obe strane puta i ako ne vidite jedan, trebalo bi da pratite drugi. Ako postoji znak koji nije prekriven snegom u vašem smeru kretanja, on važi. Pored toga, vozač mora da pamti šta je pisalo na prethodnom znaku kako bi održavao tu brzinu. Ne možete se jednostavno izvući na to da je znak bio pod snegom.

On je dodao da u situacijama kada vozač nije siguran u ograničenje, važi takozvana osnovna (opšta) brzina – u Švedskoj je to 70 km/h na seoskim putevima i 50 km/h u naseljenim mestima, te da svaki iole iskusan vozač na osnovu okruženja može da proceni da li prolazi kroz naselje ili kroz šumu.

Foto: RINA

Kakva su pravila u Srbiji kada se znak ne vidi od snega?

U Srbiji je situacija veoma slična i jasno je definisana Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima (ZOBS), pa se ni naši vozači ne mogu uspešno braniti argumentom „nisam video znak od snega“.

Evo šta kažu propisi u Srbiji:

Važe opšta ograničenja brzine: Ukoliko je znak za specifično ograničenje (na primer 30 ili 40 km/h) potpuno nečitljiv zbog snega, leda ili blata, na toj deonici automatski važi opšte ograničenje brzine propisano zakonom za tu vrstu puta – 50 km/h u naselju, 80 km/h van naselja, 100 km/h na motoputu i 130 km/h na auto-putu.

Prilagođavanje uslovima na putu: Član 42. ZOBS-a izričito nalaže da je vozač dužan da brzinu kretanja vozila prilagodi osobinama i stanju puta, vidljivosti, preglednosti i atmosferskim prilikama (sneg, led, magla), tako da vozilo može blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom. To znači da u zimskim uslovima policija može da vas kazni za neprilagođenu brzinu čak i ako vozite ispod opšteg ograničenja!

Postojanje znaka sa leve strane i prethodna signalizacija: Baš kao i u Švedskoj, na putevima sa više traka ili na kritičnim deonicama znakovi se često ponavljaju i sa leve strane kolovoza, a pre samog znaka ograničenja često stoje table za naziv naseljenog mesta koje automatski obaraju brzinu na 50 km/h, bez obzira na to da li je dodatni znak zavejan.

Izuzetak kod prekršajnog suda: Jedina situacija u kojoj bi vozač u Srbiji mogao da ospori kaznu pred prekršajnim sudom jeste ako je znak za iznenadno, neuobičajeno smanjenje brzine (npr. radovi na putu ili zona škole van klasičnog naselja) bio potpuno nevidljiv, a vozač je vozio u okviru opšteg ograničenja za taj put i pritom to dokumentuje fotografijama sa lica mesta kao dokaz da nije mogao da zna za vanredno ograničenje.