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Ana Brnabić, poslanica liste "Ujedinjena Srbija", oglasila se nakon što je u javnost dospeo dokument u kojem predsednik Skupštine Aleksandar Čupić navodno upućuje poziv plenumu da odobri da Sonja Simonović postane članica Kabineta predsednika Narodne skupštine Republike Srbije.

- Predsednik Narodne skupštine, Aleksandar Čupić, ima obavezu da svim građanima odmah odgovori da li je ovaj dokument autentičan. Ako jeste, onda se radi o brutalnom gaženju Ustava i ponižavanju najvažnije institucije Republike Srbije. Narodna skupština je najviše predstavničko telo i nosilac ustavotvorne i zakonodavne vlasti u Republici Srbiji! Nema šta predsednik Narodne skupštine da pita anonimne plenume da li i koga može da zaposli! - poručila je Brnabić, pa nastavila:

- Ukoliko je dokument autentičan, i on i Studentska lista moraju da odgovaraju zbog ovakvog gaženja Ustava i ponižavanja građana Srbije. Da ne pominjem sad priču o konkursima, stručnosti i depolitizaciji - jer je to samo još jedna u nizu laži Studentske liste, ali nebitna u odnosu na kršenje Ustava i ponižavanje skupštine - poručila je Brnabić putem objave na Iksu.