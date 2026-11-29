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Pavle Grbović, lider Pokreta slobodnih građana (PSG) objasnio je na Iksu zašto je "kao građanista" podržao izbor Aleksandra Čupića za predsednik Skupštine Srbije i kandidaturu Radomira Saičića za predsednika republike kada su oni, kako kaže, konzervativci, a zbog čega je bio napadan ovih dana na društvenim mrežama.

- Prvi razlog je u tome što je neophodno da na takve funkcije dođu ljudi koji su nervno uravnoteženi i moralno utemeljeni, koji nemaju sklonosti ka autoritarizmu i kleptokratija niti su fascinirani krimilanom. Obojica gore navedenih prolaze taj test. Drugi razlog je mnogo kompleksniji i važniji - napisao je Grbović i dodao:

- Srbija je tradicionalističko i većinski konzervativno društvo. Iluzorno je, naivno i štetno zalagati se za nepostojanje takvih političkih opcija. One postoje svuda u svetu, a u mnogim najrazvijenijim zemljama su čak i vodeće političke opcije. Dakle, moraju da postoje i kod nas. Verujem da je od ogromnog značaja da taj prostor ne privatizuju i ne kontaminiraju ljudi poput Vučića, Dačića, Šešelja i drugih Zavetnika, kao ni oni koji ličnu zatucanost i nedostatak širine pokrivaju “tradicionalnim vrednostima”.

Kako smatra Grbović, važno je dataj deo političkog spektra ne čine "radikali, zločinici, kriminalci, lažni patrioti, krvoloci".

- Jer sa Čupićem i Saičićem neretko mogu da se ne slažem politički, a sa onim što je 30 godina krojilo naše živote se ne slažem najpre ljudski i civilizacijski. Važno je da na celom spektru legitimnih političkih opcija imamo najpre normalne ljude. Važno je zbog stabilnosti društvenog poretka. Važno je zbog stabilnosti političkog sistema. Važno je kako bi se otvorio prostor za normalno slaganje i neslaganje i za ono čega u Srbiji odavno nema - kompromis koji ide u korist građana. Na kraju krajeva, važno je da bi se neka sutrašnja promena vlasti desila u normalnim uslovima, a ne nužno kroz revolucije i na ulicama. Da bi se uspostavio kakav takav državni kontinuitet koji odlikuje svaku ozbiljnu državu u svetu - smatra Grbović.