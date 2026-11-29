PRVI SNEG ZATEKAO NADLEŽNE U OVOM GRADU! Ulice i trotoari neočišćeni, građani besni zbog poledice: "Obuo sam dublje čizme, ljudi mogu da ugroze život!" (VIDEO)
- Prvi sneg u Prištini ostavio je pojedine ulice i trotoare neočišćene, pa su građani upozorili na poledicu i opasnost od padova.
- Ministarstvo infrastrukture i saobraćaja poručilo je da su ekipe spremne za intervencije i da će solju tretirati kritične deonice, posebno u planinskim područjima.
Prvi sneg u Prištini već je pao, ali su pojedine ulice i trotoari ostali neočišćeni. Dok je na glavnom trgu saobraćaj išao nesmetano, građani su izražavali nezadovoljstvo zbog površina koje nisu bile očišćene.
Među onima koji su kritikovali nadležne je Agim Bajrami, koji je rekao da takva situacija predstavlja opasnost od padova.
- To nam veoma otežava kretanje i postoji opasnost da padnemo. Obuo sam dublje čizme, ali vidim građane koji nemaju takvu obuću i koji mogu da ugroze svoj život ukoliko se okliznu i padnu - rekao je Bajrami.
Veton Redžepi ocenio je da situacija nije dobra.
- Nije dobro, treba ustati rano i očistiti puteve od snega. Ovako nije dobro - rekao je on.
S druge strane, bilo je i građana koji su se pripremili za zimsku sezonu. Hasan Matoši istakao je da je obavio sve pripreme kako bi se izborio sa hladnoćom.
- Pripremili smo se. Živimo u stanu, dobro smo prebrodili i prethodne zime. Ko radi, dobro prolazi - rekao je on.
Od jutros je prijavljeno i više sličnih slučajeva neočišćenih površina od snega, uključujući magistralne puteve i auto-puteve.
S druge strane, Ministarstvo infrastrukture i saobraćaja saopštilo je da su ekipe spremne za intervencije na terenu i da će solju tretirati i deonice na kojima ima poledice, uz posebnu pažnju na planinska područja.
Kurir.rs/Kosovo onlajn