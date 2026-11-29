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Prvi sneg u Prištini već je pao, ali su pojedine ulice i trotoari ostali neočišćeni. Dok je na glavnom trgu saobraćaj išao nesmetano, građani su izražavali nezadovoljstvo zbog površina koje nisu bile očišćene.

Među onima koji su kritikovali nadležne je Agim Bajrami, koji je rekao da takva situacija predstavlja opasnost od padova.

- To nam veoma otežava kretanje i postoji opasnost da padnemo. Obuo sam dublje čizme, ali vidim građane koji nemaju takvu obuću i koji mogu da ugroze svoj život ukoliko se okliznu i padnu - rekao je Bajrami.

Veton Redžepi ocenio je da situacija nije dobra.

- Nije dobro, treba ustati rano i očistiti puteve od snega. Ovako nije dobro - rekao je on.

S druge strane, bilo je i građana koji su se pripremili za zimsku sezonu. Hasan Matoši istakao je da je obavio sve pripreme kako bi se izborio sa hladnoćom.

- Pripremili smo se. Živimo u stanu, dobro smo prebrodili i prethodne zime. Ko radi, dobro prolazi - rekao je on.

Od jutros je prijavljeno i više sličnih slučajeva neočišćenih površina od snega, uključujući magistralne puteve i auto-puteve.