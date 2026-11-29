Društvo
Kamioni čekaju i do 3 sata, obustava saobraćaja na deonici Bogatić-Petlovača: Objavljeno stanje na granicama tokom večeri
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Kamioni na graničnom prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom na ulazu u zemlju čekaju tri sata, ukazuju podaci granične policije.
Teretnjaci na izlazu kod prelaza Kelebija sa Mađarskom čekaju dva sata, isto koliko i na prelazu Šid sa Hrvatskom, dok na prelazu Batrovci sa istom zemljom čekaju upola kraće.
Na ostalim graničnim prelazima, kao ni na naplatnim rampama duž auto-puteva u Srbiji, nema zadržavanja.
Jedina novouvedena obustava saobraćaja do sutra beleži se na deonici Bogatić-Petlovača, kod mesta Dublje, zbog izgradnje obližnje brze saobraćajnice.
Kurir.rs/Beta
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