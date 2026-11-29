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Da li biste seli na dasku WC šolje u javnom toaletu ili je dodirnuli golim rukama? Sigurno ne biste, ali zato bez razmišljanja hvatate bučice, ručke sprava i traka za trčanje u teretani, nesvesni da se na njima krije leglo zaraze.

Na tegovima ima čak 362 puta više bakterija nego na dasci WC šolje, pokazalo je istraživanje platforme FitRated!

Iako se na mnogim javnim mestima mogu naći različite vrste bakterija, teretane su posebno pogodno tlo za njihovo razmnožavanje.

Foto: Profimedia

- Svaki put kad podigneš teg ili uhvatiš ručke bicikla, izlažeš se potencijalnom riziku od bolesti ili infekcije. Uzeli smo uzorke bakterija sa 27 različitih sprava i delova opreme u tri teretane kako bismo utvrdili sa koliko se mikroba možeš susresti kada dodirneš traku za trčanje, sobni bicikl ili slobodne tegove. Rezultati su pokazali da su ove sprave prepune mikroorganizama, na svakoj od njih pronađeno je u proseku više od milion klica po kvadratnom inču - navodi platforma.

Najčešće infekcije u teretani - virus gripa - virus prehlade - gljivične infekcije - stafilokokne infekcije - kandidijaza

Obavezna dezinfekcija

Na sve tri vrste opreme pronađene su gram-pozitivne koke, koje su čest uzročnik infekcija kože i drugih oboljenja, gram-negativni bacili, koji mogu izazvati različite infekcije i ponekad biti otporni na antibiotike, kao i gram-pozitivni bacili, koji takođe mogu izazvati različite vrste infekcija.

- U uzorcima sa sobnih bicikala i slobodnih tegova pronađene su i bakterije iz roda Bacillus, koje mogu biti uzročnici različitih zdravstvenih problema, uključujući infekcije uha, oka i disajnih puteva. Na prosečnom sobnom biciklu ima 39 puta više bakterija nego na poslužavniku u menzi. Na klasičnim slobodnim tegovima ima 362 puta više klica nego na dasci WC šolje, dok se na traci za trčanje u proseku nalazi 74 puta više bakterija nego na slavini u javnom toaletu - objašnjeno je.

Ilustracija Foto: Rawf8 / Alamy / Alamy / Profimedia

Platforma savetuje obaveznu dezinfekciju sprava pre i nakon upotrebe:

- Nikada ne hodajte bosi, izbegavajte dodirivanje lica, a nakon treninga temeljno operite ruke i odmah se presvucite.

Specijalista opšte medicine dr Radmila Šehić objašnjava za Kurir da celokupna oprema koja se koristi u teretanama može da bude zona širenja bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija.

Mere opreza - perite ruke pre i posle vežbanja - stavljajte peškir na sprave tokom vežbanja - nosite odgovarajuću obuću i ne hodajte bosi - ne delite lične stvari (peškiri ili boce za vodu) - brišite opremu pre i posle korišćenja * (većina teretana pored sprava ima dezinfekciono sredstvo i krpu, ali mnogi vežbači ih ignorišu)

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Veliki rizik

- Te sprave su leglo bakterija. Rizik od prenošenja infekcija je ogroman. Razlog tome je prisustvo brojnih korisnika, slabija higijena radi ogromne cirkulacije vežbača, prisustvo vlage i znoja. Najčešće infekcije su bakterijske, i to stafilokokne infekcije kože. Bakterija prolazi kroz mesta oštećene, povređene kože dajući gnojne infekcije - navodi dr Šehić.

Dr Radmila Šehić Foto: Screenshot YT

Dodaje da virusne infekcije i infekcije virusom gripa nisu retke.

- Virusi se dugo zadržavaju na mestima koja se kontaminiraju kijanjem, kašljem i dodirivanjem rukohvata sprava, a gljivične infekcije, kao posledica velike vlage, posebno su zastupljene u svlačionicama i tuš-kabinama. Koža, naročito tabana, postaje crvena, svrbi i ljušti se. Pre i posle vežbanja treba očistiti sprave dezinfekcionim sredstvom - ističe ona i dodaje:

- Održavati higijenu ruku pranjem. Koristiti čiste i suve peškire na vežbama na podu i strunjači. Ne hodati bos po teretani i svlačionici. Unositi dovoljno tečnosti i podizati nivo otpornosti na sve moguće uzročnike infekcija. Birati teretane sa reputacijom dosta ventilacije i gde se održava higijena prostora za vežbanje.