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Iako je na kožnom odeljenju Opšte bolnice u Prokuplju od 19. oktobra do danas evidentirano osam slučajeva, u samom Zdravstvenom centru potvrđuju da je stvarni broj zaraženih najmanje četiri puta veći. Žarište koje je buknulo u blačkoj osnovnoj školi prelilo se na čitave porodice, a izostanak pravovremene reakcije nadležnih preti da preraste u ozbiljan institucionalni skandal.

O trenutnom stanju na terenu i razlozima zbog kojih statistika ne oslikava realnost, dopisnica Kurira Biljana Roganović navodi da evidenciju usporavaju i medicinske procedure.

- U Blacu je tokom protekle sedmice zabeležen još jedan slučaj, dok u Opštoj bolnici u Prokuplju u poslednja dva dana nema zvanično evidentiranih novoobolelih. Ipak, reč je o protokolu, kako nam je objasnila dermatovenerolog dr Dragana Čamagić, takvi slučajevi se često zavedu pod drugom dijagnozom svraba.

Poseban problem predstavlja priroda same infekcije i dugačak period tokom kog zaraženi uopšte nemaju simptome, što je omogućilo parazitu da se nesmetano širi danima pre nego što je iko reagovao.

Foto: Shutterstock

"Realan broj obolelih gotovo sigurno veći od zvaničnog"

Dok se zaraza širi kroz domaćinstva, pokušaji da se utvrdi ko je u lancu zakazao nailaze na zatvorena vrata, jer opštinske vlasti odgovornost prebacuju na zdravstvo i prosvetu, dok uprava škole uporno ćuti.

- Doktorka nam je i u telefonskom razgovoru potvrdila da je realan broj obolelih gotovo sigurno veći od zvaničnog. Šuga se lako širi unutar porodica i među bliskim kontaktima, a period inkubacije traje od dve nedelje do dva meseca, zbog čega simptomi mogu da se jave znatno kasnije. Upravo taj dugi period prenosa doveo je do naglog skoka broja obolelih, a podsećam da je sve počelo sa sedam slučajeva u Osnovnoj školi ’Stojan Novaković’ u Blacu.

04:43 PANIKA ZBOG ŠUGE KOJA SE ŠIRI SRBIJOM Nagli skok broja obolelih razbesneo roditelje: "Sve se zataškava i piše kao običan svrab" Izvor: Kurir televizija

Ćutanje rukovodstva škole prelilo je čašu kod meštana Blaca, pa su roditelji odlučili da pravdu i odgovornost potraže preko nadležnih organa reda.

- Koliko mi je poznato, konkretnih mera gotovo da nema. Juče sam razgovarala sa predsednikom opštine Blace, Ivanom Burgićem, koji me je uputio na Dom zdravlja i samu školu. Od direktorke škole nisam dobila odgovor na upit, dok su mi u Domu zdravlja rekli samo to da su prošlog petka održali predavanje u školi o prenosu šuge i to je trenutno jedina informacija koju imamo.

Skrivanje problema i muk nadležnih

Ogorčenje meštana dodatno podgreva saznanje da su o ozbiljnoj infekciji saznali praktično slučajno i bez ikakvog zvaničnog dopisa od institucije kojoj poveravaju decu.

- Međutim, od juče nam se javljaju zabrinuti roditelji. Prema najnovijim informacijama, oni već prikupljaju potpise za podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava protiv nadležnih u školi. Smatraju da se o pojavi zaraze ćutalo, te da je propuštena prilika da se širenje spreči na vreme. Najavili su da će prijave već sutra predati policiji.

Ogorčenje meštana dodatno podgreva saznanje da su o ozbiljnoj infekciji saznali praktično slučajno i bez ikakvog zvaničnog dopisa od institucije kojoj poveravaju decu.

Foto: Shutterstock

- Roditelji u Blacu su s pravom ogorčeni, prvenstveno zbog načina na koji su saznali za zarazu. Prošlog petka, kada je navodno održano predavanje, deca su jednostavno došla kući i prenela da su im odeljenjske starešine rekle kako u školi ima šuge. To je bilo jedino obaveštenje koje su porodice dobile. Nije sazvan Savet roditelja, niti im se iko zvanično i detaljnije obratio o tome šta se zapravo dešava.

Da je situacija mogla da se reši bez panike i širenja bolesti, svedoči primer iz susednog Prokuplja, gde je brza i transparentna reakcija nadležnih odmah presekla lanac prenosa.

- Radi poređenja, u isto vreme pre desetak dana, zabeležen je slučaj u predškolskoj ustanovi ’Neven’ u Prokuplju, u grupi smeštenoj pri jednoj osnovnoj školi. Tamo je direktorka istog trenutka obavestila sve nadležne službe, sprovedena je kompletna dezinfekcija, a deca nisu pohađala nastavu dok se u potpunosti nije ispoštovao protokol. Zahvaljujući takvoj reakciji, bar za sada, novih slučajeva u Prokuplju nema.

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Kurir.rs

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