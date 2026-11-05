PANIKA ZBOG ŠUGE SE ŠIRI SRBIJOM: Zaraza buknula u školi, pa se sa dece proširila na čitave porodice - Broj zaraženih navodno 4 PUTA VEĆI OD ZVANIČNOG
Iako je na kožnom odeljenju Opšte bolnice u Prokuplju od 19. oktobra do danas evidentirano osam slučajeva, u samom Zdravstvenom centru potvrđuju da je stvarni broj zaraženih najmanje četiri puta veći. Žarište koje je buknulo u blačkoj osnovnoj školi prelilo se na čitave porodice, a izostanak pravovremene reakcije nadležnih preti da preraste u ozbiljan institucionalni skandal.
O trenutnom stanju na terenu i razlozima zbog kojih statistika ne oslikava realnost, dopisnica Kurira Biljana Roganović navodi da evidenciju usporavaju i medicinske procedure.
- U Blacu je tokom protekle sedmice zabeležen još jedan slučaj, dok u Opštoj bolnici u Prokuplju u poslednja dva dana nema zvanično evidentiranih novoobolelih. Ipak, reč je o protokolu, kako nam je objasnila dermatovenerolog dr Dragana Čamagić, takvi slučajevi se često zavedu pod drugom dijagnozom svraba.
Poseban problem predstavlja priroda same infekcije i dugačak period tokom kog zaraženi uopšte nemaju simptome, što je omogućilo parazitu da se nesmetano širi danima pre nego što je iko reagovao.
"Realan broj obolelih gotovo sigurno veći od zvaničnog"
Dok se zaraza širi kroz domaćinstva, pokušaji da se utvrdi ko je u lancu zakazao nailaze na zatvorena vrata, jer opštinske vlasti odgovornost prebacuju na zdravstvo i prosvetu, dok uprava škole uporno ćuti.
- Doktorka nam je i u telefonskom razgovoru potvrdila da je realan broj obolelih gotovo sigurno veći od zvaničnog. Šuga se lako širi unutar porodica i među bliskim kontaktima, a period inkubacije traje od dve nedelje do dva meseca, zbog čega simptomi mogu da se jave znatno kasnije. Upravo taj dugi period prenosa doveo je do naglog skoka broja obolelih, a podsećam da je sve počelo sa sedam slučajeva u Osnovnoj školi ’Stojan Novaković’ u Blacu.
Ćutanje rukovodstva škole prelilo je čašu kod meštana Blaca, pa su roditelji odlučili da pravdu i odgovornost potraže preko nadležnih organa reda.
- Koliko mi je poznato, konkretnih mera gotovo da nema. Juče sam razgovarala sa predsednikom opštine Blace, Ivanom Burgićem, koji me je uputio na Dom zdravlja i samu školu. Od direktorke škole nisam dobila odgovor na upit, dok su mi u Domu zdravlja rekli samo to da su prošlog petka održali predavanje u školi o prenosu šuge i to je trenutno jedina informacija koju imamo.
Skrivanje problema i muk nadležnih
Ogorčenje meštana dodatno podgreva saznanje da su o ozbiljnoj infekciji saznali praktično slučajno i bez ikakvog zvaničnog dopisa od institucije kojoj poveravaju decu.
- Međutim, od juče nam se javljaju zabrinuti roditelji. Prema najnovijim informacijama, oni već prikupljaju potpise za podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava protiv nadležnih u školi. Smatraju da se o pojavi zaraze ćutalo, te da je propuštena prilika da se širenje spreči na vreme. Najavili su da će prijave već sutra predati policiji.
Ogorčenje meštana dodatno podgreva saznanje da su o ozbiljnoj infekciji saznali praktično slučajno i bez ikakvog zvaničnog dopisa od institucije kojoj poveravaju decu.
- Roditelji u Blacu su s pravom ogorčeni, prvenstveno zbog načina na koji su saznali za zarazu. Prošlog petka, kada je navodno održano predavanje, deca su jednostavno došla kući i prenela da su im odeljenjske starešine rekle kako u školi ima šuge. To je bilo jedino obaveštenje koje su porodice dobile. Nije sazvan Savet roditelja, niti im se iko zvanično i detaljnije obratio o tome šta se zapravo dešava.
Da je situacija mogla da se reši bez panike i širenja bolesti, svedoči primer iz susednog Prokuplja, gde je brza i transparentna reakcija nadležnih odmah presekla lanac prenosa.
- Radi poređenja, u isto vreme pre desetak dana, zabeležen je slučaj u predškolskoj ustanovi ’Neven’ u Prokuplju, u grupi smeštenoj pri jednoj osnovnoj školi. Tamo je direktorka istog trenutka obavestila sve nadležne službe, sprovedena je kompletna dezinfekcija, a deca nisu pohađala nastavu dok se u potpunosti nije ispoštovao protokol. Zahvaljujući takvoj reakciji, bar za sada, novih slučajeva u Prokuplju nema.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama MONDO Inc uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs
BONUS VIDEO: