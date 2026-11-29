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Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je da u termoelektrani "Nikola Tesla" nije došlo ni do kakve havarije, kao ni da zastoji termo blokova imaju veze sa kvalitetom uglja.

- U Termoelektrani "Nikola Tesla" nije došlo ni do kakve havarije, niti zastoji termo blokova imaju veze sa kvalitetom uglja. Blok A1 je trenutno van pogona zbog radova na sanaciji opreme turbinskog postrojenja, dok su na bloku A2 u toku radovi na otklanjanju propuštanja na cevnom sistemu kotla - navodi se u EPS saopštenju.

Dodaje se da se očekuje da redovan režim isporuke toplotne energije za grejanje Obrenovca bude uspostavljen tokom noći, nakon završetka radova i ponovnog pokretanja bloka A2.

- Neophodno je pojasniti da isporuka toplotne energije nije obustavljena, već se odvija smanjenim intenzitetom. U situacijama kada su istovremeno u zastoju blokovi A1 i A2, isporuka toplotne energije se odvija preko zamenskog takozvanog "vršnog izmenjivača" snage 58 MWt. Budući da se Obrenovac greje neprekidno, 24 časa dnevno, u aktuelnim vremenskim uslovima kapacitet vršnog izmenjivača, bez dodatnog proširenja, nije u mogućnosti da u potpunosti zadovolji sve potrebe uvećanog konzuma i zbog toga je intenzitet grejanja privremeno smanjen - dodaje se u saopštenju.

Kada je reč o uglju, kako se navodi u saopštenju EPS-a, usled obilnih padavina povećana je vlažnost uglja sa površinskih kopova RB "Kolubara" posebno iz zona u kojima se eksploatiše ugalj nižeg kvaliteta sa sadržajem različitim primesa.

- To otežava proces istovara u kotlovske bunkere i zahteva izdvajanje lošijih partija uglja koje ne ispunjavaju uslove za korišćenje u proizvodnom procesu. Zbog toga su dežurne ekipe održavanja organizovane i angažovane 24 časa dnevno, kako bi se pravovremenim reagovanjem obezbedio kontinuitet proizvodnje električne energije - završavaju.