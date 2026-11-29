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Za nedelju dana ističe rok za predaju kandidatura za predsedničke izbore Republičkoj izbornoj komisiji, što za sada još niko nije učinio, ali se u izbornu trku prikupljanjem potpisa uključuju Radomir Saičić, Bogoljub Karić, Branko Pavlović i Nemanja Šarović, dok je u medijima kandidaturu najavio i Branimir Nestorović.

Predsednik Narodne skupštine i v.d. predsednika Republike Aleksandar Čupić je u četvrtak 26. novembra raspisao predsedniče izbore za 27. decembar, a Studentska lista je saopštila da će Saičić biti njihov kandidat i danas počela prikupljanje potpisa na više lokacija širom Srbije.

Oni su ime akamedika Radomira Saičića saopštili na konferenciji za medije u petak, 28. novembra, koji je tada poručio da će se, ukoliko bude izabran, zalagati za suverenu Srbiju i istakao da je vreme da se funkciji predsednika vrati dostojanstvo.

Foto: Ilija Ilić

Bivši poslanik grupe "Mi - Glas iz naroda" Branko Pavlović je potvrdio kandidaturu na predsedničkim izborima i kako je poručio na svojoj Instagram stranici "kojimputem", kandiduje sa da bi ujedinio sve patriotske snage - "i one koji su glasali za Studentsku listu i one koji su glasali za SNS ili SPS".

On je juče krenuo u prikupljanje potpisa na više lokacija u Beogradu i Srbiji i pozvao je građane da svojim potpisom podrže kandidaturu.

Predsednik Pokreta Snaga Srbije Bogoljub Karić je na svom Instagram nalogu pozvao građane da potpisom podrže njegovu kandidaturu za predsednika Srbije danas i sutra na dve lokacije u Beogradu.

"Srbija je jedna i svo smo njeni. Vreme je da prestanu podele i da počnemo da gradimo zajedno. Prvi korak je vaš potpis", napisao je Karić na Instagram nalogu.

Lider pokreta "Ljubav, vera, nada" Nemanja Šarović najavio je danas na konferenciji za medije ispred Predsedništva Srbije kandidaturu za predsedničke izbore, ističući da smatra da je najkvalifikovaniji kandidat za tu funkciju.

Foto: Ilija Ilić

"Srbija je imala predsednike koji se nisu pitali za bilo šta, imala je predsednike koji su se za sve pitali i ni jedno ni drugo nije ispravno.

Umesto predsednika koji se pita za sve, ja ću biti predsednik koji pita sve - svaku vladu, svakog ministra, svaku instituciju i koji pitanja postavlja u interesu građana", rekao je Šarović.

Bivši poslanik "Mi - Snaga naroda" Branimir Nestorović je najavio svoju kandidaturu za više beogradskih medija, a u medijima se pominju i druga imena.

Kandidat pokreta "Jedina Srbija" Dušan Komazec objavio je na svom Instagram nalogu da je krenuo u prikupljanje potpisa za predsedničke izbore.

Kada je SNS u pitanju, član Predsedništva te stranke Aleksandar Vučić je najavio da će odluka SNS o učestvovanju na predsedničkim izborima biti poznata nakon sednice Glavnog odbora u četvrtak.

Vučić je naveo i da će, u slučaju da ne učestvuju sa svojim kandidatom, posle skupštine stranke 13. decembra izaći sa odlukom da li će podržati nekoga od nezavisnih kandidata za predsednika.

On je danas naveo da smatra da je najbolje da SNS ne izađe sa svojim kandidatom na predsedničke izbore zakazane za 27. decembar, a dodao je da mu je Zorana Mihajlović kazala da razmišlja da se kandiduje.

Zorana Mihajlović Foto: Kurir Televizija

Očekuje se i da SPS u narednim danima objavi da li će imati kandidata na predstojećim izborima, kao i da li će to biti predsednik stranke Ivica Dačić.

Kandidaturu je najavio i lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin, ali PS još nije potvrio njegovu kandidaturu.

U javnosti su pominjana imena i lidera radikala Vojislava Šešlja i doktora Dragana Milića iz Niša, ali je za sada njihovo učešće na izborima neizvesno.

Za kandidaturu na predsedničkim izborima neophodno je da kandidati prikupe 10.000 valjanih potpisa građana. Rok za podnošenje kandidature je 6. decembar, a žreb za utvrđivanje redosleda na listi kandidata treba da se obavi najkasnije do 11. decembra.

Na prethodnim predsedničkim izborima 2022. godine učestovalo je osam kandidata. Pobedio je u prvom krugu Aleksandar Vučić sa 60,01 odsto glasova, drugi je bio kandidat "Ujedinjeni za pobedu Srbije" Zdravko Ponoš sa 18,84 odsto.