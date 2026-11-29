Društvo
"Naša je obaveza da čuvamo sećanje na one koji su se borili za slobodu Srbije“: Milica Đurđević Stamenkovski povodom 110 godina od smrti vojvode Vuka (VIDEO)
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski oglasila se povodom obeležavanja 110 godina od smrti vojvode Vojina PopovićaVuka, poznatijeg kao vojvoda Vuk.
"Naša je obaveza da čuvamo sećanje na one koji su se borili za slobodu Srbije i da kulturu pamćenja prenosimo budućim generacijama. Jer, sve prolazi, ali uspomena na naše pretke mora da ostane večna.", poručila je Stamenkovski.
Kurir.rs
2 · Reaguj
Komentariši