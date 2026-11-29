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Slučaj nestanka i ubistva sedamnaestogodišnje Antonije Bilić, maturantkinje iz Kričaka kod Drniša, ostaje jedan od najšokantnijih zločina u novijoj hrvatskoj istoriji, čak i godinama nakon tragedije.

Naime, kako je pisao Kurir, Antonija je napustila porodični dom 7. juna 2011. godine i nikada se nije vratila, a njeni posmrtni ostaci pronađeni su tek 28. novembra 2012. godine, nakon neviđene potrage u koju je uključena cela Hrvatska. Na godišnjicu potvrde identiteta njenog tela – 29. novembra – uznemirujući detalji ponovo odjekuju u javnosti: njen ubica Dragan Paravinja prebačen je iz kazneno-popravnog zavoda u Lepoglavi u zatvor u Dubrovniku, a njegov advokat najavljuje poteze ka mogućem uslovnom otpustu.

Antonija Bilić je poslednji put viđena 7. juna 2011. godine na Čikolskom mostu u Drnišu, dok je autostopirala ka Splitu. Nakon što je policija povezala njen nestanak sa kamionom kojim je upravljao Dragan Paravinja, pokrenuta je velika potraga, a osumnjičeni je preplivavši reku Savu pobegao u Bosnu i Hercegovinu i uhapšen je 26. juna 2011. godine u području Donjih Srđevića kod Srpca.

Dana 19. oktobra 2012. godine, Paravinja je već bio osuđen na 40 godina zatvora od strane Županijskog suda u Šibeniku, iako Antonijino telo još nije bilo pronađeno. Prekretnica je došla tek 28. novembra 2012. godine, kada su posmrtni ostaci pronađeni u području Fulaja, uz državni put D-23, u blizini Josipdola i Modruša. Sledećeg dana, 29. novembra 2012. godine, sprovedena je DNK analiza koja je potvrdila da se radi o Antoniji Bilić. Zvanična veb stranica Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno sistem "Nestali", tada je 30. novembra 2012. godine objavila da je podudaranje DNK između uzorka kostiju i uzoraka članova porodice Bilić 99,9 odsto.

Dragan Paravinja Foto: YouTube/Printscreen

Premeštaj u Dubrovnik, sudski slučajevi i najava zahteva za uslovni otpust

Advokat Dragana Paravinje, Tomislav Filaković, potvrdio je da je njegov klijent premešten iz Lepoglave u Dubrovnik i izjavio da, prema odbrani, ispunjava osnovni zakonski uslov za podnošenje zahteva za uslovni otpust jer je odslužio tri četvrtine zatvorske kazne, tvrdeći da tokom izdržavanja kazne nije počinio nikakva teža krivična dela.

Prema odbrani, pitanje nadležnosti i sudskog postupka dodatno se zakomplikovalo nakon premeštaja u Dubrovnik. Filaković je ukazao na dopis Županijskog suda u Dubrovniku kojim se pokreće pitanje nadležnosti u vezi sa zahtevom za sudsku zaštitu zbog navodnih povreda prava tokom njegovog prethodnog boravka u kazneno-popravnom zavodu u nadležnosti Županijskog suda u Varaždinu.

Odbrana naglašava da bi eventualna odluka u slučaju zahteva za sudsku zaštitu mogla poslužiti kao jedan od argumenata u postupku za uslovni otpust, ako do njega dođe, dok ispunjenje formalnog uslova od tri četvrtine izdržane kazne samo po sebi ne znači automatski otpust. Advokat je takođe pomenuo porodične kontakte i prebivalište i veze van granica Hrvatske, u Sloveniji i Hrvatskoj.

Foto: Printscreen

Javni gnev i osećaj nepravde od smanjenja kazne do vesti o puštanju na slobodu

Svaka vest o mogućem prevremenom puštanju Dragana Paravinje redovno izaziva snažan talas negodovanja, neverice i besa u hrvatskoj javnosti. Građani na društvenim mrežama i u javnim prostorima godinama ističu da je kazna za takav zločin ionako preblaga, a sama pomisao da bi osuđeni ubica mogao da napusti zatvor pre isteka pune kazne kod mnogih budi dubok osećaj nepravde i straha.

Sličan talas besa i razočaranja zahvatio je Hrvatsku 11. jula 2017. godine, kada je Vrhovni sud Republike Hrvatske poništio prvostepenu presudu od 40 godina zatvora i smanjio mu kaznu na 20 godina. Javnost, organizacije za zaštitu žrtava i pravni komentatori glasno su dovodili u pitanje sistem i poruku koja se šalje porodici žrtve i društvu u celini, posebno zato što u kazni nije pronađen ni trag kajanja kod osuđenika.

Dodatno negodovanje među građanima izaziva činjenica da je cela zemlja mesecima 2011. i 2012. godine bila na oprezu – od volontera i meštana koji su pretraživali svaki centimetar terena do porodice koja je trpela nezamislivu agoniju jer je optuženi davao lažne tragove i odlagao pronalaženje tela.

Tri suđenja i raniji napad u kamionu

Sudski ishod slučaja obeležila su tri suđenja i obrti koji su izazvali burne reakcije javnosti i porodice Bilić. Nakon prve presude od 40 godina zatvora 19. oktobra 2012. godine, Vrhovni sud Republike Hrvatske je poništio deo presude koji se odnosio na teško ubistvo, a u ponovljenom suđenju na Županijskom sudu u Šibeniku 11. marta 2015. godine ponovo je izrečena kazna od 40 godina zatvora. Nakon još jednog poništenja presude, na trećem suđenju 21. marta 2016. godine, takođe je osuđen na 40 godina, ali je Vrhovni sud, odlukom od 11. jula 2017. godine, preinačio kaznu i izrekao jedinstvenu kaznu od 20 godina zatvora, koja uključuje i vreme provedeno u pritvoru i istražnom zatvoru od hapšenja 26. juna 2011. godine. IstraziKarte

Tokom potrage koja je počela posle 7. juna 2011. godine, učestvovali su policija, Služba državne bezbednosti, vatrogasci, vojska i stotine dobrovoljaca i meštana, a jezero Brljan je takođe isušeno nakon njegovog svedočenja u Banjaluci, ali telo tamo nije pronađeno sve do otkrića posmrtnih ostataka kod Josipdola i Modruša 28. novembra 2012. godine. Sudski postupak je takođe otkrio da Antonija Bilić nije bila jedina žrtva napada u kamionu.