Crna Gora
JURIO 210 KM/H BEZ VOZAČKE DOZVOLE I OBJAVIO SNIMAK NA MREŽAMA: Muškarac uhapšen u Podgorici, kažnjen sa 1.900 evra
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Podgorička policija uhapsila je A.Ć. koji je upravljao vozilom brzinom od 210 kilometara na čas, a potom objavio snimak na društvenim mrežama.
Iz policije su na mreži Iks naveli da je kontrolom utvrđeno da A.Ć. nema položen vozački ispit.
Njemu je Sud za prekršaje u Podgorici izrekao kaznu od 1.900 evra.
Kurir.rs/RTCG
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