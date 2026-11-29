Pe­riod je ne­po­vo­ljan za ri­zi­č­na in­ve­sti­ra­nja, pa je neo­p­ho­dan oprez pri­li­kom do­no­še­nja va­žnih odlu­ka. Fi­nan­si­j­ski ri­zik. Ova...

Pri­pa­zi­te se pri­li­kom pot­pi­si­va­nja do­ku­me­na­ta i skla­pa­nja ugo­vo­ra, bu­du­ći da pos­to­ji ve­li­ka mo­gu­ć­nost pre­vi­da. Je­dan sta­...

Oprez prilikom sklapanja saradnje, jer postoji mogućnost previda i pogrešne procene. Teško vam je da odolite iskušenju da ne uđete u tajnu vezu sa oso...

Da­nas će­te uspe­šno re­ši­ti je­dan kru­pan ad­mi­ni­stra­ti­v­ni pro­blem. To će vam omo­gu­ći­ti da na­sta­vi­te da oba­vlja­te rad na va­žnom pro...

Ovaj dan vam do­no­si uspeh čak i uko­li­ko se bu­de­te upu­sti­li u po­slov­ni ri­zik. Una­pre­đe­nje fi­nan­si­j­ske si­tua­ci­je. Po­znan­stvo s ve...

De­vi­ce ko­je sa­ra­đu­ju sa stra­nim ko­m­pa­ni­ja­ma ili pla­ni­ra­ju da pu­tu­ju u inos­tran­stvo da ra­de mo­gu da oče­ku­ju uspe­šan is­hod. Usp...

Za­hva­lju­ju­ći mu­droj po­slov­noj odlu­ci, to­kom ovog da­na po­ći će vam za ru­kom da ostva­ri­te zna­tan do­bi­tak. Slo­bod­ne Va­ge sve vre­me s...

Škorpije koje se bave kreativnim zanimanjem ili prosvetom u ovom periodu ostvariće odlične rezultate. Moguće je unapređenje. Dopada vam se osoba koja ...

Ovaj dan po­sve­ti­će­te po­nov­nom pla­ni­ra­nju ra­d­nih ak­ti­v­nos­ti, bu­du­ći da je do­šlo do neo­če­ki­va­nog sple­ta oko­l­nos­ti. Slo­bod­ne ...

Ni­je pre­po­ru­č­lji­vo da da­nas ula­zi­te u ri­zi­č­ne in­ve­sti­ci­je. Oslo­ni­te se vi­še na odlu­ke na ti­m­skom ni­vou. Vo­do­li­je ko­je su u ...