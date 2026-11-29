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Jedanaest osoba uhapšeno je u akciji "Tragač 2026", koju su danas sproveli pripadnici Okružnog centra Sudske policije Banjaluka.

"Lica su lišena slobode na osnovu naredbi Osnovnog suda Banjaluka jer su određeni vremenski period izbegavala izdržavanje zatvorskih kazni na koje su pravosnažno osuđena, te je sud izdao naredbe Sudskoj policiji Republike Srpske za njihovo prinudno dovođenje.

Lišena su slobode lica inicijala B. Č., S. D., J. M., B. R., Ž. G., N. T., S. B., M. S., N. M., B. V. i S. K., svi iz Banjaluke", navode iz Sudske policije.

Nakon hapšenja, sprovedeni su i predati u Kazneno-popravni zavod Banjaluka.

"Akciji su prethodile višemesečne planske aktivnosti, rad na terenu i operativne provere lica osuđenih za prekršaje i krivična dela, a utvrđeno je da se nekoliko osuđenih lica ne nalazi na prijavljenoj adresi i da borave u inostranstvu.