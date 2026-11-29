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Nedavna policijska akcija "Emisar", u kojoj je uhapšeno pet osoba, dokaz je da nema zaštićenih na prostoru Republike Srpske, kazao je za RTRS bivši direktor Policije Republike Srpske Dragomir Andan.

- Pre svega treba čestitati pripadnicima MUP-a RS. Ova akcija je dokaz da na prostoru Republike Srpske nema zaštićenih i neće ih biti ni u narednom periodu - naveo je Andan.

- Mislim da u BiH mi prednjačimo. Kad kažem mi, smatram se još uvek pripadnikom MUP-a. MUP RS prednjači u svim elementima i ne dozvoljavamo da se vrše razni uticaji na policijske strukture - tvrdi Andan.

Kaže da je akcija "Emisar" dobro izvedena.

- Cenim da je akcija uspjela jer Federalna uprava policije nije obaveštena o hapšenju Nasera Orića, jer smatram da bi Ramo Isak pokušao to da spreči, odnosno dao bi do znanja Oriću da će biti uhapšen. Naser Orić ne zaslužuje ovoliku medijsku pažnju - navodi Andan.

Komentarišući hapšenje Nikoline Šljivić, Andan ističe da, ako bi se neko iz policijskih organa pitao, ona nikada ne bi došla do bilo kakve političke funkcije.

- Gospođa Šljivić je preko svog bivšeg muža, koji je bio poznat policiji, upoznala i Ždrala i Pandurevića. Imamo još sličnih ljudi u sistemu. Možda će ovo zvučati grubo, ali ja predlažem političarima da se, kada kandiduju nekog za bilo koje političke funkcije, posavetuju sa MUP-om RS. Lica sa kriminogenim delima ne mogu da obavljaju političke funkcije - dodaje on.

Podsjećamo, u nedavnoj policijskoj akciji "Emisar" uhapšeno je pet osoba, a istraga se odnosi na sumnje da je pružana pomoć odbjeglom Đorđu Ždralu, osumnjičenom za pokušaj teškog ubistva Koste Pandurevića, ali i na pokušaj uticaja na dokaze i iskaze u tom predmetu.