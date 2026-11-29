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Opštinski sud u Cazinu potvrdio je optužnicu protiv Fahreta Horozovića, vozača koji je 3. septembra u naselju Donja Koprivna automobilom udario troje djece, nakon čega su svi zadobili teške povrede i ostali bez nogu.

Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona optužnicu je podiglo 26. novembra, a sud ju je u celosti potvrdio već narednog dana. Time je Horozović i zvanično stekao status optuženog, a krivični postupak ušao je u novu fazu.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, Horozović je, zbog neprilagođene brzine i vožnje pod dejstvom alkohola, izgubio kontrolu nad automobilom te velikom silinom udario u potporni zid porodične kuće. U tom trenutku na zidu su se nalazila deca.

Lekari Kantonalne bolnice Bihać ranije su potvrdili da su kod sve troje povređenih mališana, dve djevojčice od šest i 12 godina te devetogodišnjeg dečaka, morali obaviti hitne operacije zbog traumatske amputacije desne potkolenice. Dečak je, osim toga, zadobio i teške povrede glave i lica, nakon čega je pao u komu.

Podsećamo, Općinski sud u Cazinu je 5. septembra, na predlog Tužilaštva Unsko-sanskog kantona, Horozoviću odredio jednomesečni pritvor.

Ova nesreća izazvala je veliko ogorčenje među građanima Unsko-sanskog kantona. Brojni građani odazvali su se akciji davanja krvi kako bi pomogli povređenoj deci, dok su u Cazinu organizovani i mirni protesti.