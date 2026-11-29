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Bjelopoljska policija podnela je krivičnu prijavu protiv M. K. (50) i D. R. (21) iz Podgorice zbog sumnje da su uzatvoru u Bijelom Polju zlostavljali ruskog državljanina D. S, polivali ga tečnošću koju su potom palili i naneli mu telesne povrede.

Iz Uprave policije saopšteno je da se dvojica pritvorenika terete da su kao saizvršioci počinili krivična dela zlostavljanje i laka telesna povreda.

"Sumnja se da su prijavljeni navedena krivična dela počinili dok su se nalazili u pritvoru, u prostoriji za smeštaj pritvorenih lica u Zatvoru Bijelo Polje, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, na način što su zajedničkim delovanjem prema oštećenom postupali na naročito ponižavajući način, kojim su grubo povredili njegovo ljudsko dostojanstvo, nanoseći mu pritom telesne povrede“, navodi se u saopštenju policije.

Kako se sumnja, prema ruskom državljaninu primenjivali su različite oblike fizičkog nasilja.

"Prijavljeni su prema oštećenom primenjivali različite oblike fizičkog nasilja, uključujući polivanje oštećenog u predelu glave tečnošću, koju su potom palili upotrebom upaljača, kao i nanošenje telesnih povreda udarcima i upotrebom predmeta“, kazali su iz policije.