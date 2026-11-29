"U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da je prijavljeni S. B., kako se sumnja, navedeno krivično delo počinio na način što je početkom 2026. godine započeo i izvodio građevinske radove na privremenom objektu, površine u osnovi oko 50 m², na obali reke Bojane, bez odobrenja nadležnog organa i potrebne tehničke dokumentacije iz člana 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, čime je, kako se sumnja, budžetu Opštine Ulcinj i Morskog dobra pričinio materijalnu štetu u iznosu od oko 11.000 evra", saopštili su iz Uprave policije.