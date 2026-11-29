GRADIO OBJEKAT NA OBALI BOJANE BEZ DOZVOLE: Policija podnela krivičnu prijavu, šteta oko 11.000 evra
Ulcinjska policija podnela je u petak krivičnu prijavu protiv S.B. (25), zbog sumnje da je izvršio krivično delo nelegalna gradnja objekta.
"U postupku do podnošenja krivične prijave utvrđeno je da je prijavljeni S. B., kako se sumnja, navedeno krivično delo počinio na način što je početkom 2026. godine započeo i izvodio građevinske radove na privremenom objektu, površine u osnovi oko 50 m², na obali reke Bojane, bez odobrenja nadležnog organa i potrebne tehničke dokumentacije iz člana 117 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, čime je, kako se sumnja, budžetu Opštine Ulcinj i Morskog dobra pričinio materijalnu štetu u iznosu od oko 11.000 evra", saopštili su iz Uprave policije.
Poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa intenzivnim aktivnostima na suzbijanju ekološkog kriminala na teritoriji cele Crne Gore, sa posebnim fokusom na otkrivanje i procesuiranje nelegalne gradnje i drugih protivpravnih aktivnosti kojima se nanosi šteta životnoj sredini, prirodnim resursima i prostoru.
Kurir.rs/RTCG