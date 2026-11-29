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Oko polovine Bijeljine ostalo je danas bez struje nakon što su oko 13 časova zbog kvara na kablovskom vodu prestale da rade dve čvorne trafostanice.

Ekipe nadležnih elektroenergetskih preduzeća rade na otklanjanju problema i uspostavljanju redovnog snabdevanja.

Iz preduzeća "Elektro-Bijeljina" saopšteno je da je došlo do kvara na kablovskom vodu koji povezuje elektroenergetske objekte tog preduzeća i "Elektroprenosa BiH", zbog čega su trafostanice Bijeljina 1 i Bijeljina 2 ostale bez napajanja.

Sve dežurne ekipe "Elektro-Bijeljine" i "Elektroprenosa BiH" nalaze se na terenu, a u otklanjanje kvara uključena je i ekipa "Elektroprenosa" iz Tuzle, javlja Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

Istovremeno se radi na preusmeravanju napajanja alternativnim pravcima kako bi se što većem broju potrošača u najkraćem roku ponovo obezbedila električna energija.

Iz "Elektro-Bijeljine" navode da je danas u Bijeljini došlo i do prekida rada sistema daljinskog grejanja, što je dovelo do povećane potrošnje struje za zagrevanje stambenih i poslovnih prostora, a samim tim i dodatnog opterećenja elektrodistributivne mreže.

Iz tog preduzeća poručuju da će javnost blagovremeno obaveštavati o razvoju situacije i normalizaciji snabdevanja električnom energijom, uz molbu građanima za strpljenje i razumevanje.