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U Kumanovu u Severnoj Makedoniji dogodila se velika pljačka zlatare u Ulici 11. oktobar, a sada se pojavio snimak s nadzornih kamera na kome se vidi kako nekoliko maskiranih osoba na silu ulazi i odnosi nakit.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Severne Makedonije, slučaj je prijavljen 27. novembra u 12.32 časa. Vlasnik zlatare je 55-godišnji stanovnik Lipkova, a počinioci su upotrebili silu da bi otvorili vrata i ušli u lokal. Policija preduzima mere kako bi ih pronašla i rešila slučaj.

Agron Fazliji, predsednik Kumanovske regionalne zanatske komore i Zanatske komore Severne Makedonije, osudio je pljačku. On je istakao da prodavnica nakita, u vlasništvu majstora Abdulrahima, posluje već 30 godina i da je ovakav događaj težak udarac za porodicu koja je svoj posao gradila dugogodišnjim poštenim radom.

Fazliji je zatražio od policije i tužilaštva da hitno rasvetle slučaj i pronađu odgovorne, ali i da preduzmu konkretne mere za veću bezbednost zanatlija i privrednika.

"Svako ko otvori svoju radnju ujutru ima pravo da se oseća bezbedno na svom radnom mestu", rekao je Fazliji, izražavajući solidarnost sa porodicom opljačkanog zlatara.