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Međunarodna kriminalna grupa Black Tiger Kings (Kraljevi crnih tigrova) osumnjičena je za otmice migranata duž takozvane Balkanske rute, saopštila je Uprava policije Crne Gore za podgoričke "Vijesti".

Trojica osumnjičenih pripadnika ove kriminalne organizacije uhapšena su 2025. godine u Podgorici zbog sumnje da su oteli i krijumčarili pet državljana Pakistana.

Crnogorska policija identifikovala je ovu organizaciju kao podgrupu avganistanske organizovane kriminalne grupe, za koju se sumnja da se bavila otmicama migranata duž Balkanske rute.

Tokom 2025. godine policija je podnela 19 krivičnih prijava protiv 23 osobe osumnjičene za nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi, dok je od početka 2026. godine do 26. novembra podneto 12 krivičnih prijava protiv 18 osoba.

Balkanska ruta i dalje aktivna

Od 1. januara 2025. do 31. oktobra 2026. godine crnogorska policija registrovala je ukupno 6.426 migranata koji su nezakonito prešli ili pokušali da pređu državnu granicu.

Samo tokom prvih deset meseci ove godine registrovan je 3.261 migrant, među kojima je najviše državljana Sudana (1.660), Egipta (329) i Bangladeša (161).

Migranti u Crnu Goru najčešće dolaze iz pravca Albanije i Kosova, odakle nastavljaju put prema Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Njihova krajnja odredišta uglavnom su Nemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija i Španija.

U pomenutom periodu policija je sprečila prelazak granice za 785 migranata, koji su vraćeni u zemlje iz kojih su nezakonito ušli u Crnu Goru, dok je 1.412 stranaca prekršajno procesuirano zbog nezakonitog prelaska granice.

Policija, vojska i Fronteks nadziru granicu

Crnogorske vlasti pojačale su nadzor državne granice prema Albaniji, angažujući raspoložive pripadnike granične policije, službenike Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Fronteks), a po potrebi i pripadnike Vojske Crne Gore.

Za prvih deset meseci ove godine crnogorska i albanska granična policija sprovele su 214 zajedničkih patrola.

Krajem 2024. godine formiran je i specijalizovani policijski tim čiji je zadatak razbijanje mreža za krijumčarenje migranata, procesuiranje njihovih članova i unapređenje međunarodne saradnje.

Crnogorska policija razmenjuje obaveštajne podatke sa Europolom i državama duž Zapadnobalkanske rute, budući da krijumčarske mreže deluju na teritoriji više zemalja.

Proveravaju moguću povezanost sa terorističkim organizacijama

Iz Uprave policije navode da se prilikom registracije migranata obavljaju bezbednosne provere, utvrđuje njihov identitet i prikupljaju biometrijski podaci, uključujući fotografije i otiske prstiju.

Ukoliko se utvrde okolnosti koje ukazuju na moguću povezanost pojedinaca sa ekstremističkim ili terorističkim organizacijama, policija o tome obaveštava Agenciju za nacionalnu bezbednost i druge nadležne službe.

Policija, međutim, nije precizirala da li je među evidentiranim migrantima bilo osoba povezanih sa takvim organizacijama.

Od početka ove godine podneto je 196 zahteva za međunarodnu zaštitu, odnosno azil, dok u prihvatnim centrima u Crnoj Gori trenutno boravi 58 osoba, među kojima je petoro dece.