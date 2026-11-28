U slučaj je uključeno kantonalno tužilaštvo u Travniku, kao i Centar za socijalni rad, dok je mališanima obezbeđen privremeni smeštaj.
Bosna i Hercegovina
RODITELJI OSUMNJIČENI DA SU IZGLADNJIVALI I DRŽALI DECU U ZATOČENIŠTVU! Stravičan slučaj kod Jajca, mališani smešteni u hraniteljsku porodicu
Slušaj vest
Roditelji iz Kuprešana kod Jajca prijavljeni su zbog sumnje da su sopstvenu decu izgladnjivali i držali u zatočeništvu.
Kako prenose federalni mediji, roditelji su prijavljeni zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilje u porodici.
Muamer Karadža iz kantonalnog MUP-a rekao je da su sve sprovedene aktivnosti bile pod nadzorom i u nadležnosti dežurnog kantonalnog tužilaštva u Travniku.
"Dalje postupanje u ovom slučaju u nadležnosti je Tužilaštva", dodao je Karadža.
Federalni mediji prenose da je deci u međuvremenu obezbeđen privremeni smeštaj u hraniteljskoj porodici, a u slučaj je uključen i Centar za socijalni rad Jajce, koji postupa u okviru svojih nadležnosti, prenosi Srna.
(Kurir.rs/Nezavisne)
Prethodna vestSledeća vest
Reaguj
Komentariši