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Roditelji iz Kuprešana kod Jajca prijavljeni su zbog sumnje da su sopstvenu decu izgladnjivali i držali u zatočeništvu.

Kako prenose federalni mediji, roditelji su prijavljeni zbog sumnje da su počinili krivično delo nasilje u porodici.

Muamer Karadža iz kantonalnog MUP-a rekao je da su sve sprovedene aktivnosti bile pod nadzorom i u nadležnosti dežurnog kantonalnog tužilaštva u Travniku.

"Dalje postupanje u ovom slučaju u nadležnosti je Tužilaštva", dodao je Karadža.

Federalni mediji prenose da je deci u međuvremenu obezbeđen privremeni smeštaj u hraniteljskoj porodici, a u slučaj je uključen i Centar za socijalni rad Jajce, koji postupa u okviru svojih nadležnosti, prenosi Srna.